De verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen is van de baan. Het kabinet maakte vrijdag na afloop van de ministerraad bekend dat er toch niet is gekozen voor een kazerne in Zeeland, maar in het Gelderse Nieuw-Milligen bij Apeldoorn

"Ik heb als werkgever ook een verantwoordelijkheid naar het Korps Mariniers om ervoor te zorgen dat er in de toekomst ook voldoende mariniers zijn. Dat heeft de doorslag gegeven", zei staatssecretaris Barbara Visser (Defensie).

Het kabinet wil nog niet spreken van een "definitief besluit" dat de verhuizing niet doorgaat. Dat finale besluit komt pas als er duidelijkheid is over compensatie voor Zeeland.

Met het afblazen van de verhuizing naar Vlissingen draait het kabinet een besluit uit 2012 terug. Staatssecretaris Visser hoopt hiermee een verdere leegloop bij het elitekorps te voorkomen.

Ook vicepremier Hugo de Jonge verdedigt het besluit. "We zien dat mariniers het Korps verlaten en we weten dat de verhuizing naar Vlissingen een rol heeft gespeeld."

Visser verwacht voor de zomer 'rechtvaardig compensatiepakket'

De provincie Zeeland reageerde eerder al woest op het besluit. De provincie stelt voor miljoenen euro's geïnvesteerd te hebben in anticipatie op de komst van de kazerne. De Zeeuwen eisen nu compensatie.

Het kabinet heeft nog geen bedrag in het hoofd, maar de staatssecretaris beloofde wel dat het de bedoeling is dat de Zeeuwen voor de zomer een compensatie kunnen verwachten.

Op welk bedrag de provincie mag rekenen, is niet bekend.

"Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat samen met Zeeland kijken wat een gerechtvaardigd compensatiepakket zal zijn", aldus Visser die zich de woede van de Zeeuwen kan voorstellen. "Ik denk nog steeds dat Zeeland boos zal zijn, want het voorgenomen besluit zullen zij zien als een gebroken belofte. Dat snap ik ook."

De Jonge: "Gewekte verwachtingen zijn niet niet nagekomen. Het vertrouwen van Zeeland is geschaad en moet worden hersteld."

Leegloop bij Korps dreigde bij verhuizing

De plannen leidden al lange tijd tot onrust onder de mariniers. Een groot aantal zag een verhuizing niet zitten, omdat de verplaatsing van de kazerne van het centraal gelegen Doorn naar het aan de kust gelegen Vlissingen een grote impact op het sociale leven en gezinsleven zou hebben.

Bovendien vrezen de partners van de mariniers dat ze hun eigen carrières moeten opgeven, zonder baanperspectieven in Vlissingen. Meerdere mariniers gaven de afgelopen tijd aan dat de voorgenomen verhuizing naar Vlissingen een van de redenen is geweest om het elitekorps te verlaten.

Het plan om de kazerne naar Vlissingen te verhuizingen komt uit de koker van voormalig CDA-minister Hans Hillen. Partijgenoot Karla Peijs was de toenmalig commissaris van de Koningin van Zeeland. Hillen ontkende in 2018 dat de keus om de kazerne naar Vlissingen te verhuizen een vriendendienst was.