De voltallige SP-fractie van Breda heeft woensdag bekendgemaakt het werk tijdelijk neer te leggen. Het besluit volgt na een periode van interne onrust, met als dieptepunt een vermeende vechtpartij bij een ledenvergadering in januari.

"Gezien de omstandigheden in de SP-afdeling Breda kunnen wij als fractie op dit moment ons werk niet uitvoeren zoals onze kiezers dat van ons mogen verwachten", zo stelt de fractie.

Het landelijk partijbestuur heeft de fractie onder curatele gesteld en zegt in een eveneens op woensdag uitgebrachte verklaring dat er een "commissie van goede diensten is ingesteld". "Deze commissie heeft onder andere als opdracht meegekregen om op korte termijn bestuursverkiezingen te organiseren (en als kandidatencommissie te fungeren) zodat de afdeling weer over een voltallig en goed functionerend bestuur kan beschikken."

Er zouden al langer spanningen zijn omdat fractielid Boi Boi Huong niet goed zou functioneren, een klacht die zijzelf ontkent. Tijdens een ledenvergadering over deze kwestie zou het gesprek volledig uit de hand zijn gelopen.

De partijvoorzitter zou zijn geslagen door een lid en er zou een handgemeen hebben plaatsgevonden tussen leden Inge Verdaasdonk en Huong. Laatstgenoemde stelt zelf dat het Verhaasdonk was die naar haar toesnelde en tegengehouden moest worden door meerdere mensen.

Dit wordt ook bij NRC bevestigd door een ander SP-lid, maar desondanks is Huong de enige die momenteel geschorst is. Het fractielid is dan ook in beroep gegaan tegen haar schorsing. Zij heeft de verklaring van woensdag niet ondertekend.