Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie heeft maandagavond haar twijfels over de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen toegelicht. Zeeuwen zijn hier boos over, melden verschillende Zeeuwse media.

Eerder meldden verschillende media op basis van bronnen al dat staatssecretaris Visser de kazerne definitief niet naar Vlissingen wilde verhuizen. Ten overstaan van een Zeeuwse delegatie heeft ze haar aarzelingen over onder meer personele en financiële zaken toegelicht, zo meldt de woordvoerder.

Commissaris van de Koning Han Polman zegt tegen PZC dat het gesprek "bizar" was. "We hebben geen enkel nieuw argument gehoord. Het valt zwaar dat we het zo moeten horen", aldus Polman in gesprek met de Zeeuwse krant. Burgemeester Bas van den Tillaar van Vlissingen zei ook "zeer aangeslagen" te zijn.

De staatssecretaris heeft twijfels over bijvoorbeeld de uitstroom van personeel en de vraag of Vlissingen wel de veiligste plek voor de kazerne is.

Het besluit om de kazerne vanuit het Utrechtse Doorn naar Zeeland te verhuizen, was in 2012 genomen. Inmiddels hebben betrokken partijen miljoenen euro's geïnvesteerd om de bouw te realiseren. Volgens Defensie worden er momenteel vraagtekens gezet bij het in 2012 genomen besluit.

Twee jaar geleden werd duidelijk dat veel mariniers het niet eens waren met de voorgenomen verhuizing. Zo zouden ze bijvoorbeeld hun opgebouwde leven in Doorn niet willen opgeven.