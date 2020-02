De coalitiepartijen zijn het niet met elkaar eens over een nieuw onderzoek naar de veiligheid rond de groei van Schiphol. D66 en ChristenUnie willen dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) met een nieuw rapport komt, maar VVD en CDA snappen die oproep van hun coalitiegenoten niet.

"Ik zie niet direct wat een nieuw onderzoek van de OVV zou toevoegen aan het OVV-onderzoek dat er al ligt uit 2018", zegt VVD'er Remco Dijkstra dinsdag tegen NU.nl.

Door om een nieuw OVV-onderzoek te vragen, leg je de besluitvorming in handen van derden, vindt Dijkstra. “Dat leidt tot vertraging en dan kan Schiphol volgend jaar niet groeien.”

Ook CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch is om dezelfde reden verbaasd. "Ik kan deze oproep niet goed plaatsen", zegt hij. Even later voegt hij toe: "CU en D66 roepen wel wat vaker iets."

D66 en ChristenUnie lieten eerder op de dag aan de NOS weten dat het steeds drukker wordt op Schiphol en dat de veiligheid daaronder lijdt. De OVV schreef daar in 2018 al een kritisch rapport over. Toen publiceerde de onderzoeksraad dat de veiligheid bij de groei van Schiphol te weinig aandacht krijgt. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) liet destijds weten de aanbevelingen uit het rapport over te nemen.

"D66 en ChristenUnie doen alsof er niks is gedaan aan de veiligheid, maar die aanname klopt niet", zegt Dijkstra. "De veiligheid speelt een belangrijke rol bij de groei van Schiphol." Amhaouch beaamt dat: "Om nu paniek te zaaien is slecht. Er wordt juist hard gewerkt aan de veiligheid. Veiligheid blijft prioriteit nummer een, twee en drie bij de groei van Schiphol."

Luchtvaart vaker splijtzwam in coalitie

In het regeerakkoord hebben de coalitiepartijen afgesproken dat Schiphol mag blijven groeien boven het huidige plafond van 500.000 vluchten per jaar, maar alleen als er tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in minder overlast voor omwonenden.

Afgelopen zomer liet het kabinet weten dat de luchthaven na 2020 kan doorgroeien tot 540.000 vluchten per jaar. Eerst minder hinder, daarna groei, liet het kabinet bij de presentatie van de plannen weten.

De coalitie is verdeeld over de groei van de luchtvaart in Nederland. Met name de VVD is voorstander van uitbreiding, maar de partij ziet coalitiepartners D66 en ChristenUnie steeds op de rem trappen.

Dat gebeurde eerder met de opening van Lelystad Airport. De luchthaven in de Flevopolder zou het afgelopen jaar opengaan om met name vakantievluchten van Schiphol over te nemen, maar dat werd met een jaar uitgesteld omdat D66 en ChristenUnie hier steeds openlijker over twijfelden.

Aanvankelijk stond voor woensdag een debat tussen de Tweede Kamer en Van Nieuwenhuizen over de vliegveiligheid op de agenda, maar vanwege een aantal rapporten over vliegveiligheid die het kabinet onlangs naar de Kamer stuurde, hebben de parlementariërs meer tijd nodig om zich voor te bereiden.