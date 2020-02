De VVD was in 2019 wederom de partij met de meeste integriteitsschandalen. De partij van premier Mark Rutte voert de Politieke Integriteitsindex, een overzicht van alle politieke schandalen van het afgelopen jaar, voor het achtste jaar op rij aan.

Met in totaal tien schandalen voeren de liberalen weer de lijst aan, meldt de Volkskrant op basis van onderzoek in samenwerking met de Vrije Universiteit en de Erasmus Universiteit. Maar liefst drie van deze kwesties staan op naam van de inmiddels uit de Kamer verdwenen oud-parlementariër Wybren van Haga.

Van Haga gaf zijn neveninkomsten niet op, werd aangehouden toen hij dronken achter het stuur zat en bleek nog actief een rol te spelen in zijn vastgoedbedrijf, hoewel hij had beloofd hiermee te stoppen. Ook VVD-senator Anne-Wil Duthler moest haar functie opgeven, omdat ze zich schuldig had gemaakt aan belangenverstrengeling.

Andere grote landelijke partijen werden achtervolgd door aanzienlijk minder grote affaires. D66 en PVV telden er allebei vijf, de SGP, CDA en Forum voor Democratie zetten drie integriteitsrellen op hun naam en GroenLinks kwam tweemaal in opspraak. Zo moest de Amsterdamse GroenLinks-wethouder Jorrit Nuijens aftreden nadat beelden waarop hij zich misdroeg tegen de politie viral gingen.

Grootste schandaal was de inval in het Haagse stadhuis

De ernstige affaire van het afgelopen jaar was volgens de onderzoekers de inval van de rijksrecherche in het Haagse gemeentehuis. Wethouder Richard de Mos en zijn collega Rachid Guernaoui, allebei van de Groep De Mos/Hart voor Den Haag, worden beticht van fraude met vergunningen. Beiden ontkenden de aantijgingen, maar waren wel gedwongen af te treden. Het onderzoek loopt nog.

De Politieke Integriteitsindex wordt sinds 2013 elk jaar opgesteld door Leo Huberts, hoogleraar bestuurskunde aan de Vrije Universiteit, en Muel Kaptein, hoogleraar integriteit aan de Erasmus Universiteit.