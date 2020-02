De omstreden 'Marokkanen'-tweet van Thierry Baudet is voor VVD-leider Mark Rutte geen reden om Forum voor Democratie (FVD) uit te sluiten. "Wij sluiten geen partijen uit, behalve de PVV", zei Rutte vrijdag na afloop van de ministerraad.

Volgens Rutte zat Baudet ernaast met zijn tweet waarin hij sprak over "vier Marokkanen" die twee vrouwen zouden hebben lastiggevallen, terwijl het in werkelijkheid ging om een NS-kaartcontrole.

"Als je een fout maakt, moet je dat toegeven en rechtzetten", aldus Rutte, die vindt dat Baudet dat onvoldoende heeft gedaan.

Dat de VVD in Noord-Brabant het CDA en FVD heeft uitgenodigd voor formatiegesprekken om tot een nieuw provinciaal bestuur te komen, krijgt de steun van de premier. "Gesprekken met Forum lijken me prima", aldus Rutte.

'Samenwerken geeft verkeerd signaal'

D66, GroenLinks en PvdA reageren verbijsterd op de mogelijke samenwerking tussen VVD, CDA en FVD. Rob Jetten (D66): "Nog geen week na de racistische 'Marokkanen'-tweet geven VVD en CDA nu het signaal af dat racistische uitspraken getolereerd worden."

Volgens Jesse Klaver (GroenLinks) helpen VVD en CDA "extreemrechts" in het zadel. Ook hij noemt Baudet "racistisch".

Lodewijk Asscher: "Baudet zet mensen tegen elkaar op en valt stelselmatig wetenschappers, cultuur en rechters aan. Voor de PvdA geldt: geen samenwerking met FVD."

Jetten wijst op de formatiebrief die de VVD en CDA in 2017 opstelden, waarin de partijen redenen aanhalen om niet met de PVV in zee te gaan. "Dat ging om discriminatie, inperking van grondwettelijke vrijheden en ondermijning van de rechterlijke macht. Dat is precies waar Baudet ook voor staat. Wat is er dan veranderd voor de VVD en het CDA?"

Premier Rutte wilde niet ingaan op de overeenkomsten tussen de standpunten van FVD en die van PVV, die eerder leidden tot het uitsluiten van de partij van Geert Wilders.

Onduidelijkheid over treinincident

Baudet kwam deze week in opspraak nadat hij op sociale media deelde dat twee vriendinnen van hem in de trein zouden zijn lastiggevallen door "vier Marokkanen". In werkelijkheid ging het om een kaartcontrole van de NS. Omdat de vriendinnen van Baudet niet meewerkten, voegde een agent in burger zich bij de drie controleurs.

Baudet bood niet zijn excuses aan, maar zei wel dat hij "te snel en te stevig" had gereageerd. Of de politicus moedwillig onjuiste informatie deelde, is niet duidelijk. Baudet wil geen antwoord geven op de vraag of hij wist dat de vrouwen met een kaartcontrole te maken hadden.