Minister Carola Schouten (Landbouw) is bereid weer met Farmers Defence Force (FDF) om tafel te gaan nadat de boerenorganisatie excuses heeft aangeboden voor het dreigement richting bedrijven in de landbouwsector. Er wordt nu naar een nieuw moment voor deze week gezocht, laat een woordvoerder van Schouten donderdag weten.

Als eerste punt op de agenda staat dat Schouten zelf bepaalt met wie zij spreekt in de landbouwsector. Daarna kunnen ze het weer hebben over de stikstofmaatregelen die het kabinet wil nemen.

FDF sprak van "verraad" door de "vleesbazen, de zuivelbobo's, de voerboeren, de bankiers en gevestigde belangenbehartigers" in de landbouwsector. "Allemaal mogen ze binnen nu en een paar dagen langskomen bij Schouten om als een judas de sector te verraden."

Die woorden schoten bij Schouten en premier Mark Rutte in het verkeerde keelgat. Het gesprek van woensdag met het Landbouw Collectief, een koepelorganisatie van boerenorganisaties waarbij ook FDF zich heeft aangesloten, werd daarom afgebroken.

Voor Schouten was het "een brug te ver" dat mensen in de voedings- en toeleveringsindustrie worden aangesproken op iets waar zij helemaal niets mee te maken hebben.

FDF kwam al eerder in opspraak

Wanneer het gesprek voor deze week wordt ingepland, moet nog worden uitgezocht. Het liefst spreekt het kabinet met de boeren voordat er vrijdag nieuwe plannen naar buiten komen. Een deel van die plannen lekte deze week al naar buiten.

FDF is de radicaalste organisatie binnen het Landbouw Collectief. De actiebereidheid onder leden is groot en zij zijn het meest kritisch op de stikstofmaatregelen van het kabinet.

De organisatie kwam eerder in opspraak omdat voorman Mark van den Oever de huidige situatie van de boeren vergeleek met de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voor die vergelijking zijn nooit excuses gemaakt.

"75 jaar geleden hebben we ook gezien waartoe het decimeren van een kleine bevolkingsgroep leidt", zei Van den Oever in december. "Ik wil jullie een spiegel voorhouden zodat je niet kunt zeggen: Wir haben es nicht gewusst", klonk de directe verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog.

'Niemand die mij impact van Holocaust hoeft te vertellen'

Deze uitspraak kwam donderdag weer ter sprake tijdens een debat over de landbouw tussen de Kamer en Schouten.

PvdA'er William Moorlag riep het kabinet eind vorig jaar op niet in gesprek te gaan met personen of organisaties die de Jodenvervolging en de Holocaust relativeren of bagatelliseren. Die oproep kreeg steun van een brede meerderheid van de Kamer. Alleen de PVV, Forum voor Democratie en het lid Van Haga stemde er destijds niet mee in.

"De minister blijft toegang bieden aan die organisatie", zei Moorlag, doelend op FDF. "Mijn oproep is om haar moreel kompas bij te stellen."

Schouten reageerde getergd. "Er is niemand die mij hoeft te vertellen wat de impact van de Holocaust is. Die impact was er ook in mijn eigen familie."

"Ik heb er afstand van genomen. Ik vind het een afschuwelijke vergelijking, zal dat altijd blijven vinden en maak dat ook duidelijk aan de mensen die dat zeggen."

Daarmee trekt Schouten een streep, vindt ze. "Als de heer Moorlag dat niet voldoende vindt, dan mag dat. Maar verwijt me niet dat ik daar te weinig van vind."