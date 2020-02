FVD-leider Thierry Baudet wil niet zeggen of hij vóór het versturen van zijn omstreden 'Marokkanen'-tweet al wist dat zijn vriendinnen niet door vier Marokkanen waren lastiggevallen, maar te maken hadden met een kaartcontrole van de NS.

Baudet erkende maandag in een statement op Facebook dat hij zich te snel en te stevig had geuit. Hij schrijft ook dat de vriendinnen van hem onaangenaam werden bejegend door drie controleurs, maar dat het voor de twee vrouwen niet duidelijk was dat het om NS-personeel ging.

De NS en de politie bevestigden eerder dat het om een kaartcontrole ging waarbij drie NS-controleurs in burger en een politieagent in burger betrokken waren. Het staat vast dat de tweet van Baudet feitelijk onjuist was.

Of Baudet de feiten bewust heeft verdraaid toen hij sprak over "Marokkanen" in plaats van een kaartcontrole, blijft ook na het herhaaldelijk stellen van vragen door de media onduidelijk.

Baudet erkent fout maar maakt geen excuses

De FVD-leider stond woensdag na dagen van radiostilte de pers te woord, maar wilde geen vragen beantwoorden. Hij erkende in de fout te zijn gegaan, maar maakte geen excuses. Baudet blijft bij het standpunt dat er problemen zijn met "straatintimidatie".

Het verwijt dat zijn tweet "racistisch" zou zijn, noemt Baudet "absurd".

D66-fractievoorzitter Rob Jetten wilde maandag nog niet spreken van racisme, maar zei wel dat de tweet "duidelijk bedoeld was om kwaad te spreken over Marokkanen in Nederland en niet zozeer om op te komen voor mensen die worden lastiggevallen in de trein. Hij maakt heel nadrukkelijk een koppeling met de etniciteit en dat doet hij moedwillig."