Het Openbaar Ministerie (OM) kwam woensdag in de rechtszaal hard in aanvaring met Geert Wilders. De PVV-leider zei dat de advocaten-generaal zich moesten schamen. Advocaat-generaal Gerard Sta sprak op zijn beurt van een "onverholen aanval".

Woensdag stelde het OM dat op basis van nieuwe openbaar gemaakte documenten geconcludeerd kan worden dat er geen sprake is geweest van politieke beïnvloeding bij de beslissing om Wilders te vervolgen.

Het OM had dit standpunt al en herhaalde dit nadat minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus maandag de resultaten van een onderzoek binnen het departement had gepresenteerd.

Wilders vroeg het hof of hij op de uiteenzetting van het OM mocht reageren. De politicus zei dat de "schaamteloosheid van de advocaten-generaal in deze zaak geen grenzen kent". "Ze claimen anderhalve dag na het openbaar maken van de stukken dat er niks aan de hand was", vervolgde Wilders.

"Ik heb zelden twee advocaten-generaal gezien die het vertrouwen van de normale burger in het Openbaar Ministerie zo beschadigen", voegde Wilders daaraan toe. "Verblind door haat tegen mij en de PVV. Schaam u."

Wilders is ervan overtuigd dat er wel sprake van politieke beïnvloeding is geweest. Volgens hem blijkt dit uit al eerder overlegde documenten en de nieuwe stukken.

OM reageert vol ongeloof op woorden Wilders

Advocaat-Generaal Sta reageerde met "boosheid en ongelofelijke verbazing" op de woorden van Wilders: "Dit zijn woorden die ik niet vaak hoor in de rechtszaal en ze zijn volstrekt onjuist."

"Ik kan me best voorstellen dat er onvrede en verbazing is bij de heer Wilders en daar kan over gesproken worden", aldus Sta, die weet dat de politicus het niet eens is met de conclusie van het OM.

"Maar het gaat echt te ver - buiten alle perken - dat wij schaamteloos hebben gehandeld, dan wel het vertrouwen in de rechtsstaat naar beneden halen", benadrukte de advocaat-generaal kwaad.

"Wij hebben naar eer en geweten verslag gedaan en het past werkelijk niet om te stellen dat wij leugens verkondigen. Ik vind dat die woorden niet kunnen, die kunnen gewoon niet. Of hij moet het kunnen aantonen."

Volgende zitting is in maart

De advocaten van Wilders hebben de nieuwe documenten nog niet kunnen doornemen en krijgen van het hof in ieder geval de tijd tot de volgende zitting op 23 maart. Ook in april staan vier zittingsdagen gepland.

Het is nog niet duidelijk wanneer uitspraak wordt gedaan in deze slepende zaak.