Gevangenen krijgen voortaan een eigen telefoon en een sleutel van hun eigen cel. Die maatregelen moeten voor minder werkdruk voor gevangenispersoneel zorgen en het veiligheidsgevoel in gevangenissen vergroten, schrijft minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Met beide maatregelen is al geëxperimenteerd in een gevangenis in Nieuwersluis. Volgens Dekker hadden deze proeven een "positief effect op het gedrag van gedetineerden".

Met een eigen sleutel kunnen gevangenen hun celdeur voortaan zelf op slot doen en hoeven ze hiervoor niet meer op een gevangenisbewaarder te wachten. De binnenkant van de celdeur heeft geen sleutelgat, zodat gedetineerden niet naar buiten kunnen zodra de deur vergrendeld is.

Volgens Dekker kunnen gedetineerden hun eigendommen zo beter afschermen en voorkomt dit incidenten zoals diefstal op de afdeling. Ook zorgt het zelf kunnen afsluiten van de cel voor minder wantrouwen onder gevangenen en voor een betere sfeer binnen de gevangenis.

Niet meer vechten om de telefoon

Daarnaast krijgen gevangenen een eigen telefoon in hun cel. Op dit moment kunnen zij alleen bellen met een centrale telefoon op een algemene leefafdeling. Een eigen telefoon zou voor meer rust onder gedetineerden zorgen en voorkomen dat vechtpartijen om de gemeenschappelijke telefoon uitbreken.

Het bellen vanuit de gevangenis blijft op dezelfde manier werken: gevangenen moeten straks nog steeds een code invoeren en bepaalde telefoonnummers blijven geblokkeerd. Bovendien kan het personeel regelen hoe vaak en wanneer de telefoon werkt. Ook worden gesprekken opgenomen en kunnen deze worden afgeluisterd.

De maatregelen worden alleen ingevoerd bij reguliere gevangenissen en gelden niet voor de extra beveiligde inrichting in Vught, de terroristenafdeling en penitentiair psychiatrische centra.