Jesse Klaver wordt bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 naar alle waarschijnlijkheid weer de lijsttrekker voor GroenLinks. Er was een tegenkandidaat, maar die heeft zich teruggetrokken, laat het partijbureau dinsdag aan NU.nl weten na berichtgeving van het AD.

Op 14 maart kiezen de GroenLinks-leden hun lijsttrekker definitief.

Jantine Röttgering had zich begin januari gekandideerd omdat ze de partij groener wil maken, maar na een gesprek met het partijbestuur heeft ze besloten zich terug te trekken. Een woordvoerder van het partijbureau laat weten dat er een werkgroep met speciale aandacht voor dat thema komt.

Klaver liet in december weten dat hij zich weer kandidaat zou stellen. "Nederland staat op de drempel van een nieuwe tijd en het is aan een nieuwe generatie om dat nieuwe hoofdstuk van onze geschiedenis te schrijven", liet hij destijds weten.

GroenLinks zal vooral campagne gaan voeren voor het klimaat en de publieke sector. "We hebben nog maximaal tien jaar om klimaatverandering te stoppen en nog veel minder tijd om onze publieke sector te redden", aldus Klaver.

GroenLinks behaalde onder Klaver beste verkiezingsresultaat

Klaver zit inmiddels tien jaar in de Tweede Kamer en werd in 2015 lijsttrekker. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen, in 2017, behaalde GroenLinks veertien zetels. Dat was het beste resultaat sinds de partij in 1989 in haar huidige hoedanigheid in de Tweede Kamer kwam.

De partij onderhandelde in eerste instantie met VVD, CDA en D66 over de vorming van een coalitie, maar die gesprekken mislukten tot twee keer toe.

Het is geen geheim dat GroenLinks wel hoopt op regeringsdeelname na de volgende verkiezingen.