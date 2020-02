De Landelijke Eenheid van de politie doet geen aangifte naar aanleiding van een tweet van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet.

"Na intern overleg en na afstemming met de betrokken collega hebben wij besloten geen aangifte te doen. Voor ons is de zaak afgedaan", laat de Landelijke Eenheid dinsdag in een tweet weten.

Ook het politieonderzoek dat was gericht op de vraag of Baudet zich schuldig had gemaakt aan een strafbaar feit is daarmee afgerond, bevestigt een woordvoerder. De politie wil inhoudelijk niet verder ingaan op de zaak.

Baudet plaatste afgelopen weekend een tweet waarin stond dat twee "dierbare vriendinnen" door vier Marokkanen zijn lastiggevallen. In werkelijkheid ging het om NS-personeel in burger dat een kaartcontrole uitvoerde. Bij de controle was ook een politieagent betrokken.

Baudet liet maandag in een reactie weten dat hij zich "te snel en te hevig" heeft uitgelaten. Hij voegde daaraan toe dat hij de controle "te haastig in een bredere politieke context" heeft getrokken; namelijk in de context van immigratie en integratie.

FVD-Kamerlid Theo Hiddema zei dinsdag dat hij opheldering wil over de omstreden tweet van zijn partijleider.