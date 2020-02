Mensen die hun boetes wel willen betalen maar dat door problematische schulden niet kunnen, krijgen voortaan meer ademruimte. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) introduceert in april een zogenoemde noodstopprocedure bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Deze optie moet voorkomen dat zij verder in de problemen komen. De noodstopprocedure gaat gelden voor verkeersboetes of financiële sancties die door de rechter zijn opgelegd.

Mensen met schulden die een boete opgelegd hebben gekregen, kunnen voortaan vier maanden uitstel van betaling krijgen. In deze noodstopperiode schort het CJIB de inning op en worden de bedragen niet verhoogd.

Schuldenaren in zo'n noodstopprocedure moeten zich bij de gemeente melden voor schuldhulpverlening. Als deze hulp gestart is, dan kan de noodstop met acht maanden worden verlengd.

Tweede Kamer riep recent ook op tot aflospauze

"Het innen van boetes hoort op een verantwoorde en fatsoenlijke manier te gebeuren", stelt Dekker. "Wie de verkeersregels overtreedt en een boete krijgt, moet uiteraard op de blaren zitten. En wie niet betaalt, riskeert een verhoging. Maar mensen die wel willen betalen, maar vanwege problematische schulden niet kunnen, moeten we niet onnodig dieper in de problemen brengen."

Het voornemen was al vastgelegd in het regeerakkoord, maar Dekker moest nog een concrete invulling aan het plan geven. De Tweede Kamer vroeg het kabinet vorige maand een wettelijke 'aflospauze' in te stellen voor mensen die bezig zijn met het aflossen van grote schulden. Nu zijn schuldenaren voor een adempauze nog afhankelijk van de welwillendheid van hun schuldeisers.

Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) betoonde zich hier eerder geen voorstander van, omdat mensen door zo'n pauze langer in de schulden blijven zitten.