Ouders die menen door de Belastingdienst gedupeerd te zijn in de kinderopvangtoeslagaffaire hoeven voorlopig niets terug te betalen. Dat schrijven minister Wopke Hoekstra (Financiën) en staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) dinsdag in een Kamerbrief.

Het gaat om de groep waarvan officieel nog niet is vastgesteld of de fiscus daadwerkelijk de toeslag ten onrechte heeft stopgezet en teruggevorderd. Deze ouders moesten echter wel de toeslag terugbetalen.

De onlangs afgetreden staatssecretaris Menno Snel (Financiën) maakte in november vorig jaar bekend dat er voor ouders die betrokken waren bij een zogeheten CAF-zaak van de Belastingdienst een "pauzeknop" in het leven was geroepen. Voor deze groep werden de dwangvorderingen stopgezet. Het gaat om mogelijk duizenden gedupeerden.

Tegelijkertijd meldden zich steeds meer ouders die niet onder een CAF-zaak vallen, maar wel menen te zijn benadeeld door de Belastingdienst. Voor hen gold de pauzeknop niet. "Dit bleek voor verwarring te zorgen; enkele ouders die buiten die groepen vielen waren in de veronderstelling dat bij hen ook de dwanginvordering was gepauzeerd", schrijven Hoekstra en Van Huffelen.

Voorlopig geen nieuwe dwanginvorderingsmaatregelen

De bewindspersonen hebben daarom besloten om de ouders met een problematische kinderopvangtoeslagschuld die zich gemeld hebben of die zich zullen melden onder dezelfde regeling te laten vallen als de gedupeerde CAF-ouders.

"Dit houdt in dat de Belastingdienst voor schulden van deze ouders voorlopig geen nieuwe dwanginvorderingsmaatregelen neemt, zoals een loonbeslag, verrekening en inbeslagname van een auto."

'Pauzeknop is niet voor iedereen een oplossing'

De bewindspersonen waarschuwen wel dat de opschorting van de terugbetalingen mogelijk kan zorgen voor nieuwe problemen. "Van belang hierbij is dat deze pauzeknop niet voor iedere ouder een adequate oplossing biedt."

"Zo kan pauzering van de invordering in individuele gevallen juist leiden tot stapeling van schulden omdat er gedurende een bepaalde periode niets wordt afgelost."

Ook is niet gezegd dat deze ouders in aanmerking komen voor een compensatie of vermindering van de schuld. Hoekstra en Van Huffelen verwachten de ouders hierover meer duidelijkheid te kunnen geven als het kabinet met een reactie komt op het eindrapport van de commissie-Donner en het rapport van de Auditdienst Rijk.