Robbert-Jan van Duijn (CDA) is maandag geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van de gemeente Nieuwkoop. Met 32 jaar is hij de jongste burgemeester van Nederland, schrijft Omroep West.

Van Duijn wordt door zijn benoeming de nieuwe drager van de rode lantaarn. Dat is de naam van wisseltrofee die sinds 2002 ieder jaar wordt gegeven aan de jongste burgemeester van Nederland door het Nederlands Genootschap van Burgemeesters.

De CDA'er neemt de lantaarn over van Joyce Vermue. De burgemeester van Zundert in Noord-Brabant werd in juli vorig jaar aangesteld. Ze was toen 33 jaar.

Van Duijn was voorheen wethouder van de gemeente Aalsmeer. Daar was hij tien jaar geleden ook al het jongste raadslid van de gemeente. Voor Aalsmeer zette Van Duijn zich onder meer in voor de bestrijding van overlast van Schiphol.

Tegen Omroep West zegt Van Duijn dat hij zich niet zo bezighoudt met zijn leeftijd. "Leeftijd is ook maar een getal", zegt hij.