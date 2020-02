Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet is ook maandag niet bereikbaar voor een reactie op zijn omstreden tweet over Marokkanen. Ondertussen onderzoekt politie of er aangifte gedaan tegen FVD'er kan worden. Fractievoorzitters in de Tweede Kamer veroordeelden zijn uitlatingen scherp en enkelen vragen Baudet om excuses.

De politie gaat onderzoeken of Baudet zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit. De woordvoerder van de Landelijke Eenheid zegt in een toelichting dat agenten zich gekwetst voelen door de uitlatingen van Baudet. "Dit zijn collega's die een publieke taak hebben: zij zorgen voor veiligheid." Waarvan precies aangifte kan worden gedaan, wordt nog onderzocht.

Baudet schreef vrijdagavond dat twee vriendinnen in de trein "ernstig lastiggevallen" zijn door vier Marokkanen. Later bleek het om NS-personeel in burger en een agent te gaan, liet het spoorbedrijf weten. De NS benadrukt dat controles in burger routine zijn. De controles worden ook altijd aangekondigd in de trein, benadrukt een woordvoerder.

Ook schreef Baudet dat aangifte bij de politie "natuurlijk volstrekt zinloos" is, waarop de politie reageerde dat dit "altijd zin" heeft. "Al komt het niet tot een aanhouding of een veroordeling. Zo kunnen we in elk geval misdrijven in kaart brengen."

De politiewoordvoerder noemt de tweet van de FVD'er "totaal uit de lucht gegrepen". De politie neemt het hem ook kwalijk dat hij zijn eventuele vergissing niet rechtzet.

Baudet liet zich in het weekend van zijn tweet niet meer over de kwestie uit en ook maandag bleef het na herhaaldelijke verzoeken om contact stil rondom de FVD-leider.

D66'er Jetten beticht Baudet van stemmingmakerij

De coalitieleiders van VVD, CDA, D66 en CU hebben geen goed woord over voor de actie van de FVD-voorman. Als Baudet de tweet niet rechtzet, laat hij volgens D66-fractieleider Rob Jetten "zijn ware aard zien". "Die ware aard is dat hij mensen zwartmaakt, ook al is dat onterecht", zei Jetten maandag na het coalitieoverleg.

"De tweet was duidelijk bedoeld om kwaad te spreken over Marokkanen in Nederland en niet zozeer om op te komen voor mensen die worden lastiggevallen in de trein. Hij maakt heel nadrukkelijk een koppeling met de etniciteit en dat doet hij moedwillig."

Jetten heeft het over "stemmingmakerij". Als Baudet een oprechte fout heeft gemaakt, is het volgens de D66'er wel zo netjes om dat te erkennen en excuses te maken. "Daar wachten we met smart op."

Excuses aanbieden zou 'hem sieren'

Ook Klaas Dijkhoff (VVD) vindt excuses op zijn plaats. "Het zou hem sieren", zei de fractieleider. "Als je ernaast zit, zit je ernaast. Als er problemen zijn, moet je die benoemen. Maar als iets niet gebeurd is, maar je hebt het wel verkeerd gehoord of gewoon verzonnen, dan lijkt het me dat je de mensen van de NS - die gewoon hun werk doen - laat weten dat je ernaast zit en je excuses aanbiedt."

Of Baudet bewust de feiten heeft verdraaid, is volgens Dijkhoff moeilijk te zeggen. "Het is op zijn minst onzorgvuldig."

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers noemt de tweet "polariserend". "Je zet mensen tegen elkaar op", aldus Segers, die Baudet net zoals Jetten en Dijkhoff om excuses vraagt.

CDA-fractieleider Pieter Heerma was kort in zijn commentaar: "Je moet eerst nadenken voordat je iets twittert."

Baudet vanwege conferentie in Rome afwezig in Tweede Kamer

Normaal gesproken is Baudet dinsdagmiddag in de Tweede Kamer aanwezig, maar hij bezoekt die dag waarschijnlijk een conferentie over nationaalconservatisme in Rome.

Op die bijeenkomst, georganiseerd door conservatieve Amerikaanse en Europese denktanks, spreken enkele rechtse leiders zoals de Hongaarse premier Viktor Orbán en de Italiaan Matteo Salvini, leider van het rechts-populistische partij Lega. Beiden zijn tegenstanders van immigratie.

Baudet is gevraagd om dinsdagmiddag te spreken over de macht van de Europese Unie.