In de provincies Groningen, Friesland en Drenthe beginnen ketenmariniers van het ministerie van Justitie en Veiligheid maandag met het individueel aanpakken van overlastgevende asielzoekers, schrijft de rijksoverheid.

In de noordelijke provincies gaat het om zo'n tachtig overlastgevers die op een landelijke lijst staan. In totaal staan er in Nederland ongeveer driehonderd asielzoekers op deze lijst, de zogeheten Top X-lijst.

Deze mensen worden onder meer verdacht van belediging, winkeldiefstal en inbraak. Ze worden vanaf deze week harder aangepakt om "de hinder voor omwonenden, ondernemers en medewerkers terug te dringen", zegt het ministerie.

Voor de tachtig overlastgevers in de noordelijke provincies geldt vanaf nu een zerotolerancebeleid. Dat houdt in dat ze bijvoorbeeld een gebiedsverbod krijgen of dat er andere vrijheidsbeperkende maatregelen worden genomen wanneer ze voor overlast en criminaliteit zorgen in en om asielzoekerscentra. Ook wordt er volgens Henk Wolthof, ketenmarinier bij het ministerie, aangifte gedaan en wordt er ingezet op een versneld vertrek uit Nederland.

De ketenmariniers gaan samenwerken met verschillende organisaties, waaronder gemeenten, politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om de overlast tegen te gaan.

Vanaf mei geldt de hardere aanpak landelijk.