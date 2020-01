Brieven van het kabinet die op vreemde tijdstippen naar de Tweede Kamer worden verstuurd en ministeries die journalisten eerder informeren dan Kamerleden; Kamervoorzitter Khadija Arib is helemaal klaar met de manier waarop het kabinet omgaat met de informatievoorziening aan de Tweede Kamer.

In een brief aan premier Mark Rutte schrijft Arib dat deze werkwijze van het kabinet "vanuit staatsrechtelijk oogpunt zeer ongewenst, zo niet onaanvaardbaar is".

De voorzitter verwijst naar eerdere gesprekken over de kwestie die zij met de premier heeft gevoerd, maar ziet dat "het verschijnsel zich met regelmaat blijft voordoen".

Arib haalt als voorbeeld aan dat journalisten vanuit departementen worden benaderd met nieuws, nog voordat de beleidsstukken en Kamerbrieven naar de Tweede Kamer zijn verstuurd. Kamerleden worden vervolgens door de media om een reactie gevraagd, maar hebben geen kennis van de inhoud. "Dit staat op gespannen voet met het uitgangspunt dat de Kamer op adequate wijze moet worden geïnformeerd", aldus Arib.

Ook moet er volgens haar een einde komen aan de praktijk dat het kabinet stukken buiten de normale werktijden (tussen 8.00 en 18.00 uur) naar de Kamer stuurt. "Het beeld bestaat dat er in veel gevallen - buiten aantoonbaar urgente zaken - geen goede reden is voor het aanbieden van deze stukken op afwijkende momenten, terwijl de reguliere werktijden ruimer zijn dan gebruikelijk."

'Premier Rutte maakt zich schuldig aan constitutioneel spelbederf'

Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Leiden, onderschrijft de oproep. "De Kamervoorzitter heeft helemaal gelijk. Arib staat op namens de hele Kamer en zegt: 'Meneer Rutte, u gaat te ver.' Dit is vrij uniek."

Voermans ziet hoe de informatiepositie van de Kamer tijdens de drie kabinetten van premier Rutte stapsgewijs steeds slechter is geworden. "Constitutioneel spelbederf", noemt de staatsrechtgeleerde het. "Als regering moet je dehouding hebben dat je informatie wil delen met het parlement. De Tweede Kamer is geen hindernis, de Kamerleden zijn onze volksvertegenwoordigers die namens ons controleren en namens ons spreken."

SP-Kamerlid Ronald van Raak is een van de Kamerleden die zich geregeld openlijk stoort aan werkwijze. "Kijk bijvoorbeeld naar het vuurwerkverbod. Afgelopen week komt dat in het nieuws, maar de Kamer heeft nog geen plannen gezien. Ik kan dan mijn werk niet doen. Dat is niet per ongeluk, dat is bewust."

Volgens Voermans is het niet erg dat media door ministeries worden geïnformeerd, maar het gaat hem om de volgorde. "Kamerleden moeten niet via de pers gedwongen worden om positie kiezen zonder dat zij goed geïnformeerd zijn door het kabinet. Wat je dan krijgt, is dat het debat in de Tweede Kamer een soort nazit wordt, terwijl de politieke discussie via de media wordt gevoerd."

Van Raak onderschrijft dat beeld. "Het idee is om plannetjes naar de media te lekken. Daar staan vaak halve waarheden in verkondigd, bijvoorbeeld bij het aankondigen van zogenaamde investeringen. Als je de stukken dan bestudeert, dan blijkt dat het om extra geld gaat dat al was toegezegd. Vervolgens wordt van het parlementaire debat nauwelijks meer verslag gedaan, omdat de discussie via de media al heeft plaatsgevonden."

Van Raak eist onderzoek en excuses van kabinet

De SP'er, die sinds 2006 in de Kamer zit, heeft het proces zien veranderen. "Dit is een bewuste strategie om de Tweede Kamer buitenspel te zetten en een controlevrije situatie te creëren."

Van Raak is van plan om aanstaande dinsdag voor te stellen het debat over het vuurwerkverbod - dat voor volgende week gepland staat - op te schorten. "Ik wil dat het kabinet onderzoek doet naar het lek en excuses maakt richting de Kamer." Hij roept alle fracties op zijn oproep te steunen. "Dit is het moment waarop we als Kamer laten zien of we dit gedrag pikken. Je neemt jezelf als volksvertegenwoordiger serieus of niet."