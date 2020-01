Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs Arie Slob deelt de zorgen over wat er op de arbeidsmarkt voor docenten gebeurt, zo zei hij woensdagavond in Op1. Hij liet echter doorschemeren dat er geen structureel extra geld komt om het toenemende lerarentekort in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs op te lossen.

"Deze kabinetsperiode is er al geld gegaan naar een salarisverhoging van 14 procent", zei de minister aan de Op1-tafel, waarna hij moest toegeven dat dat gebeurde nadat de salarissen vier jaar lang waren bevroren.

"Ook is er de afgelopen twee jaar 400 miljoen euro structureel gestoken in het aantrekken van ondersteunend personeel. Het lijkt alsof we nu niets doen, maar dat hebben we de afgelopen twee jaar al gedaan", aldus Slob.

Afgelopen maandag werd bekend dat Slob wel 9 miljoen euro vrijmaakt om noodplannen voor het lerarentekort te faciliteren. Het geld wordt onder andere gebruikt om meer mensen uit een ander vakgebied om te scholen, zodat zij banen in het onderwijs kunnen vervullen.

"Door het geld krijgen deze zijinstromers betere begeleiding en raken wij ze hopelijk minder snel weer kwijt", aldus de minister.

'Leerkracht primair en voortgezet onderwijs onder één cao'

In een interview met De Telegraaf pleit minister Slob donderdag voor één gezamenlijke cao voor leraren uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Hij wil hiermee de loonkloof tussen de twee groepen dichten.

Momenteel zijn er nog twee verschillende cao's. "De startsalarissen in het primair en voorgezet onderwijs zijn nagenoeg gelijk, maar na tien jaar, als je ouder wordt, dan gaan er echt verschillen ontstaan", aldus Slob.

Docenten met dezelfde functie krijgen dan voor hetzelfde werk anders betaald. Slob zegt in Op1 dat het echter aan de werkgevers en werknemers is om tot een gezamenlijke cao te komen.

Met staking wordt aandacht gevraagd voor lerarentekort

Duizenden scholen blijven donderdag en/of vrijdag dicht vanwege de lerarenstaking. Met deze actie wordt opnieuw aandacht gevraagd voor het toenemende lerarentekort in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Ondanks eerdere toezeggingen is dringend extra geld nodig om deze crisis op te lossen, aldus de onderwijsbonden.

Donderdag gaat Slob het land in om met leerkrachten en ouders te praten.