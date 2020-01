Het gesprek tussen premier Mark Rutte, landbouwminister Carola Schouten en enkele boeren- en natuurorganisaties leverde woensdag geen concrete afspraken op. De insteek was om elkaars standpunten aan te horen, waarbij de spanning af en toe opliep.

"Het was een gesprek waarbij de meningen op tafel kwamen en waarbij het ook echt schuurde", zei Schouten woensdag na afloop van het gesprek voor de verzamelde pers.

Ook Rutte benadrukte dat het af en toe behoorlijk schuurde. "Maar uiteindelijk groeide er een enorme consensus."

Het gesprek tussen kabinet, boeren- en natuurorganisaties vond plaats in Radio Kootwijk, het iconische gebouw op de Veluwe dat begin vorige eeuw werd gebruikt om te communiceren tussen Nederland en zijn voormalige koloniën, zoals Nederlands-Indië.

De nadruk lag vooral op het feit dat boeren- en natuurorganisaties samen in gesprek gingen. Dat was op initiatief van de belangenorganisaties zelf, nadat zij eind vorig jaar apart door Rutte en Schouten in Den Haag werden uitgenodigd.

Rutte: "Samen optrekken, juist in de regio, leidt tot een snellere oplossing van het probleem dan wanneer je tegen elkaar in werkt."

Daardoor viel het des te meer op dat niet alle boerenorganisaties deze bijeenkomst wilden bijwonen. Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) liet weten niet in gesprek te willen. Er is volgens FDF namelijk geen probleem met de natuur, en als dat er toch is, vraagt de organisatie zich af of het door stikstof komt.

Schouten en Rutte wilden niet te lang bij de afwezigheid stilstaan. "Ik heb vandaag vooral met mensen gepraat. Ik geloof de logo's wel", zei Rutte.

Belangen boeren en natuur liggen vaak uit elkaar

De belangen van landbouw en natuur liggen soms ver uit elkaar, ondervonden Rutte en Schouten tijdens het gesprek.

Dat zorgt voor onzekerheid bij boeren die willen weten wat hun toekomstperspectief is en wat er van hen wordt verwacht. Dat waren ook de vragen van een melkveehouder die de bewindslieden eerder op de dag bezochten. Daarna maakten de bewindspersonen in het bijzijn van een boswachter een wandeling over de Veluwe zodat zij met eigen ogen konden zien welke schade stikstof aan de natuur toebrengt.

De bottleneck van dit dossier is dat er geen snelle oplossing is, benadrukte Schouten nog maar eens. "Er is niet een grote aanpak voor de stikstofproblematiek. We zetten iedere keer weer een stap." De 'gebiedsgerichte aanpak' is daarbij de formulering die steeds terugkeert. Bovendien worden veel maatregelen ook eerst aan de provincies voorgelegd, die op veel terreinen het beleid uitvoeren.

Het geduld van boeren, milieuorganisaties en alle anderen die met de stikstofproblemen te maken hebben, wordt zo op de proef gesteld. De maatregelen voor de lange termijn die eigenlijk voor de Kerst zouden verschijnen, worden nu in februari verwacht. "We zijn hard aan het werk", zei Schouten op de vraag of het niet te lang duurt allemaal.

Momenteel wordt er gewerkt aan de uitkoopregeling voor de landbouwsector, maar het stikstofdossier kenmerkt zich dat er tussendoor altijd wel een andere vraag opduikt. "Dan werken we stug door", aldus Schouten.