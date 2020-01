Dat D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma deel uitmaakte van de Kamerdelegatie die eind februari een werkbezoek zou afleggen aan de Doema, wordt door Rusland gezien als een "bewuste provocatie".

Dat schrijft het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag in een reactie op het besluit van de Tweede Kamer om de reis te annuleren, nadat bekend werd dat de D66'er door Rusland op een zwarte lijst is geplaatst.

Volgens Moskou heeft Sjoerdsma zich in het verleden "onvriendelijk" en "openlijk agressief" uitgelaten over Rusland.

Er wordt verwezen naar zijn oproep het rampzalig verlopen 'vriendschapsjaar' in 2013 te beëindigen, zijn oproep tot een boycot van de Olympische Winterspelen in Sotsji en het feit dat hij er in het MH17-dossier op aandringt Rusland ter verantwoording te roepen.

'Kamer zocht naar schandaal'

Het Russische ministerie schrijft verder dat het niet als een verrassing is gekomen dat de vaste Kamercommissie van Buitenlandse Zaken de reis heeft geannuleerd. Zo wordt erop gewezen dat de Nederlandse zaakgelastigde in Moskou op 14 januari is gemeld dat de komst van Sjoerdsma, die sinds 2012 buitenlandwoordvoerder is, "onwenselijk" is.

Dat Sjoerdsma zich daarna niet heeft teruggetrokken, noemen de Russen een "bewuste provocatie" waarmee de Tweede Kamer naar een "schandaal zocht".

Sjoerdsma noemt de verklaring van de Russen "potsierlijk". "Ik doe mijn werk als Kamerlid. Ik stel vragen als mensenrechten en het internationaal recht worden overtreden. Dat betekent inderdaad dat ik in 2013 de Russische antihomowet bekritiseerde en dat ik opkom voor de nabestaanden van de MH17-ramp", aldus de D66'er.

Dat hij nu het middelpunt van een diplomatieke rel is, noemt hij "onwerkelijk en onnodig". "We zouden het moeten hebben over de Russische journalisten die hun werk niet kunnen doen, over de annexatie van de Krim, over de rechten van de MH17-nabestaanden. Daar zou het gesprek over moeten gaan, maar dat wordt ons door Rusland onmogelijk gemaakt."

Kamer wil tekst en uitleg van Russische ambassadeur

De D66'er kreeg maandag van minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) te horen dat hij door Rusland op een zwarte lijst is geplaatst en daarom het land niet in kan. Pogingen van Blok om het Kamerlid van de lijst te krijgen door onder meer de ambassadeur te ontbieden, mochten niet baten.

De Kamercommissie besloot dinsdag om de reis, die al een keer eerder werd geannuleerd, te schrappen. De voorzitter van de commissie, Kamerlid Pia Dijkstra, kondigde ook aan de Russische ambassadeur op korte termijn naar de Kamer te roepen en om tekst en uitleg te vragen.