De Raad van State heeft ingestemd met de komst van een islamitische basisschool in de gemeente Westland. Volgens de raad heeft minister van Onderwijs Arie Slob de komst terecht afgedwongen, ondanks verzet van de gemeente.

De Raad van State bepaalde in juli dat schoolbestuur Yunus Emre een school mag stichten in Naaldwijk, in de gemeente Westland. Maar de gemeenteraad stemde tegen.

Slob dreigde vervolgens de school zelf toestemming te geven als de gemeente Westland niet zou instemmen met de komst van de basisschool. De minister nam een zogeheten besluit tot indeplaatsstelling. De school krijgt door zo'n besluit alsnog geld van de overheid om de school te kunnen openen.

De gemeenteraad ging bij de Raad van State in hoger beroep tegen de uitspraak, maar volgens de raad heeft Slob zich aan de juiste wettelijke regels gehouden.

De gemeente Westland is nu verplicht om de school in het scholenplan van 2020-2023 op te nemen. De school komt hierdoor in aanmerking voor financiering van de overheid voor die periode.