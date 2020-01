De twee nieuwe bewindspersonen op Financiën zijn dinsdagavond op bezoek geweest bij premier Mark Rutte, die voor even weer formateur van zijn derde kabinet was. Alexandra van Huffelen en Hans Vijlbrief (beiden D66) hebben laten weten de baan te accepteren en worden met minister Wopke Hoekstra verantwoordelijk voor de hervormingen op het departement.

"De problemen in het toeslagendossier zijn groot. Ouders zijn flink in de knoei gekomen", zei Van Huffelen dinsdag na haar gesprek met de premier.

Zij zal zich de resterende kabinetsperiode vooral richten op de afhandeling van de toeslagenaffaire. Het kostte haar voorganger Menno Snel zijn politiek carrière, hij kreeg het dossier waarin ouders door de fiscus onterecht als fraudeurs werden bestempeld niet onder controle en stapte vlak voor de Kerst op.

Van Huffelen, de eerste vrouwelijke bewindspersoon op Financiën, zal nadat ze woensdag door de koning wordt beëdigd zo snel mogelijk met gedupeerde ouders in gesprek gaan. "Het is heel ernstig als mensen hun vertrouwen in de overheid zijn kwijtgeraakt", aldus Van Huffelen.

Hoelang het gaat duren voordat deze zaak is afgerond, kan de beoogd staatssecretaris nog niet zeggen. "We moeten eerst in kaart krijgen hoe groot de problemen zijn en hoe we het gaan oplossen."

Vijlbrief: 'Fiscus twintig jaar geleden beste dienst ter wereld'

Vijlbrief gaat zich vooral bezighouden met de kerntaken van de fiscus zoals het innen van de belastingen. "Ik zou de Belastingdienst eigenlijk weer saai willen maken", zei Vijlbrief na zijn gesprek met Rutte.

"Het was twintig jaar geleden een van de beste diensten ter wereld. Mensen moeten er weer met plezier werken. Dat is de opdracht."

De politiek is ervan doordrongen dat het toeslagensysteem zoals we dat nu kennen niet meer goed functioneert en aan vernieuwing toe is. Dat is alleen een zeer ingewikkelde operatie, realiseert Vijlbrief zich ook. "Ik kan de basis leggen. Dat zal langer duren dan één jaar."

De meeste fiscale zaken zoals die zijn afgesproken in het regeerakkoord, zoals de invoering van een tweeschijvenstelsel, de verhoging van het btw-tarief en het versoberen van de hypotheekrenteaftrek, zijn al afgerond.

Van Huffelen verruilt directie vervoersbedrijf GVB voor politiek

Van Huffelen werkte in de jaren negentig bij het toenmalige ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Daarna gaf ze tien jaar leiding aan energiebedrijf Essent en was ze van 2010 tot 2014 wethouder Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte voor D66 in Rotterdam.

Ze staat sindsdien aan het hoofd van het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB, een ingewikkelde organisatie. Een baan die ze bovendien sinds afgelopen zomer combineert met het Eerste Kamerlidmaatschap voor D66.

Vijlbrief steun en toeverlaat Dijsselbloem tijdens eurocrisis

Vijlbrief is een bekende aan het Binnenhof. Hij was tot dit moment de hoogste ambtenaar van de Eurogroep, de groep ministers van Financiën van de eurolanden. Een belangrijke en invloedrijke post die Nederland zo goed als zeker verliest met zijn aanstelling als staatssecretaris. "Dat was nodig. Ik heb dat heel bewust gedaan", zegt Vijlbrief daarover.

Daarvoor was hij tussen 2011 en 2018 topambtenaar op het ministerie van Financiën en was in die hoedanigheid nauw betrokken bij de eurocrisis en de Griekse crisis.

Vijlbrief gold als een belangrijke steunpilaar voor oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem, zowel in Den Haag als in Brussel. "Hij heeft ongelooflijk veel betekend voor de eurozone en achter de schermen menig spreekwoordelijke bom onschadelijk gemaakt", schreef Dijsselbloem over hem in zijn in 2018 gepubliceerde boek De Eurocrisis: Het verhaal van binnenuit.

In totaal werkte Vijlbrief bijna dertig jaar bij Financiën en het ministerie van Economische Zaken.

Hoekstra liet na het vertrek van Snel weten dat de Belastingdienst wordt opgesplitst in Toeslagen en Douane en de andere kerntaken van de Belastingdienst zoals inning en opsporingsdienst FIOD. De Belastingdienst, Douane en de Toeslagen krijgen binnen de organisatie ieder een eigen ambtelijke aansturing.