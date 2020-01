Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. De Ruyter is dinsdag vertrokken richting de Perzische Golf, in de buurt van Iran, voor een Europese missie van ongeveer vijf maanden. Het doel is het versterken van de maritieme veiligheid in het onrustige gebied.

Aan boord van het luchtverdedigings- en commandofregat zitten ruim tweehonderd bemanningsleden. De missie vindt plaats in het westelijk deel van de Golf van Oman, het oostelijke deel van de Arabische Golf en de Straat van Hormuz.

Het kabinet besloot eind november dat Nederland zou deelnemen aan de Europese missie, waarvan het initiatief bij Frankrijk ligt.

"Nederland is een logistiek knooppunt en een zeevarende handelsnatie. Veiligheidsincidenten in zo'n belangrijke maritieme regio raken dus direct aan onze veiligheids- en economische belangen. Het waarborgen van de vrije en veilige doorvaart voor het maritieme verkeer in dit gebied is dan ook nadrukkelijk in ons belang", zei minister van Defensie Ank Bijleveld destijds.

De Straat van Hormuz is een belangrijke zeestraat waar zo'n 35 procent van de per schip aangevoerde aardolie doorheen gaat. Afgelopen zomer liepen de spanningen in de regio hoog op, nadat meerdere olietankers, waaronder van het Verenigd Koninkrijk, werden gesaboteerd en in beslag werden genomen en een Amerikaanse drone uit de lucht werd geschoten.