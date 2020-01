De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft onder druk van topambtenaren onderzoeksresultaten aangepast en hiermee bewust de Tweede Kamer verkeerd of onvoldoende ingelicht, zo meldt het AD dinsdag op basis van klokkenluiders.

De inspectie stelt in een reactie dat in 2017 inderdaad zeven medewerkers naar hun vertrouwenspersoon zijn gestapt.

Uiteindelijk zijn er twee formele meldingen gedaan, wat leidde tot een onderzoek naar oneigenlijke beïnvloeding en de werkomgeving bij de Inspectie Justitie en Veiligheid. Volgens deze klokkenluiders zouden namelijk gevoelige onderzoeksresultaten bewust zijn weggelaten.

Het AD schrijft dat die meldingen onder meer gingen over onderzoeken naar de brandweer, de toepassing van de nekklem bij de omgekomen Mitch Henriquez en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Zo zouden bijvoorbeeld martelvideo's en kinderporno zijn gevonden op telefoons van asielzoekers.

Inspectie zag af van vervolgonderzoek

Het onderzoek dat startte bij de inspectie, was toegespitst op de klachten over het rapport van de brandweer. Er werd geen oneigenlijke beïnvloeding vastgesteld. Maar de daaruit voortvloeiende verbeterpunten zorgden er wel voor dat "is afgezien van vervolgonderzoek naar andere zaken,

omdat de verbeteropdracht aan de inspectie ook de andere elementen dekte". De klokkenluiders zeggen tegen de krant dat nooit serieus is gekeken naar hun andere klachten.

Advocaat Richard Korver, die de nabestaanden van Henriquez bijstond, heeft het bericht in het AD gelezen, maar is er zelf niet van op de hoogte. Hij hoopt hier snel duidelijkheid over te krijgen.

Henriquez kwam in 2015 om het leven bij een arrestatie in Den Haag. Een van de betrokken agenten kreeg vorig jaar in hoger beroep een voorwaardelijke celstraf van zes maanden voor mishandeling met de dood tot gevolg.