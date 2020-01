D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma is volgende maand niet welkom voor een werkbezoek aan Rusland. De parlementariër is door de Russische regering op de zwarte lijst geplaatst. Dat heeft de D66'er maandag vernomen van minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken.

"Ik heb vanochtend van minister Blok te horen gekregen dat ik op een Russische sanctielijst sta", zegt Sjoersdma tegen NU.nl. "Pogingen om mij van de lijst te krijgen zijn helaas niet gelukt."

Een formele reden waarom hij het land niet in mag, heeft hij niet gekregen. Dat betekent dat hij eind februari niet meekan met de vaste Kamercommissie van Buitenlandse Zaken voor het werkbezoek aan Rusland.

Minister Blok laat in een reactie weten de weigering af te keuren. "Het is belangrijk dat Nederlandse volksvertegenwoordigers de mogelijkheid hebben zich te informeren over de situatie in Rusland en in gesprek te gaan met hun Russische collega's", aldus de minister.

Hij heeft zich ervoor ingespannen om Sjoerdsma alsnog van de sanctielijst af te krijgen door onder meer de Russische ambassadeur te ontbieden, maar zonder succes.

Sjoerdsma uit al langer kritiek op Poetin

Volgens de Russen staat Sjoerdsma op een sanctielijst, maar daar weet het Kamerlid zelf niets van af. Bovendien is de Kamercommissie uitgenodigd door de Doema, het Russisch parlement.

De D66-buitenlandwoordvoerder en voormalig diplomaat vermoedt dat zijn weigering te maken heeft met de kritiek die hij geregeld uit op het Russisch regime. "Het is geen geheim dat ik geen groot fan ben van de Russische president Vladimir Poetin."

Sjoerdsma stond aan de wieg van de Europese mensenrechtensanctiewet, die officieus vernoemd is naar de Rus Sergej Magnitsky. Magnitsky stierf onder verdachte omstandigheden in een Russische cel. De sanctiewet is de Russen een doorn in het oog.

Het Kamerlid is verder ook altijd kritisch geweest op de "rookgordijnen" die Rusland heeft opgeworpen rond het MH17-onderzoek.

Kritiek raakt gevoelige snaar

Met de weigering van de toegang tot Rusland ziet Sjoerdsma wel dat zijn kritiek op het regime van Poetin een gevoelige snaar heeft geraakt. Desalniettemin vindt hij het betreurenswaardig dat het hem onmogelijk wordt gemaakt om met zijn Russische collega-parlementariërs en Russische critici in dialoog te gaan.

"Laat wel duidelijk zijn dat mijn weigering niet in verhouding staat tot wat de criticasters in Rusland op dagelijkse basis moeten ondergaan", aldus Sjoerdsma.

Het is niet de eerste keer dat Rusland Nederlandse parlementariërs de toegang tot het land weigert. In 2015 zette Rusland 89 Europese politici en militairen op de zwarte lijst, onder wie de Tweede Kamerleden Michiel Servaes (PvdA) en Louis Bontes (VNL). Ook de VVD-Europarlementariër Hans van Baalen was niet welkom.