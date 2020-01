Van alle Nederlandse politieke partijen had Forum voor Democratie (FVD) in 2019 de meeste leden. Op 1 januari 2020 had FVD in totaal 42.794 leden. Daarmee streefde de partij van Thierry Baudet de PvdA (41.078) en het CDA (39.187) voorbij, blijkt maandag uit cijfers van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het DNPP spreekt van een "unieke ontwikkeling" voor een partij die pas sinds de verkiezingen van 2017 in de Tweede Kamer is vertegenwoordigd.

Begin 2018 telde FVD bijna 23.000 leden en begin 2019 waren dat er ruim 30.000. Dit betekent dat het ledenaantal afgelopen jaar met bijna 40 procent is gestegen.

Volgens het DNPP is FVD "geholpen" door het CDA en de PvdA. Deze partijen, sinds 1980 de grootste en een na grootste partij, verliezen al jaren leden. Daardoor kon FVD nu de grootste worden.

De Partij voor de Dieren, die afgelopen maanden negatief in het nieuws kwam met de geroyeerde voorzitter en een afgesplitst Kamerlid, kreeg er afgelopen jaar wel 7,6 procent bij. Ook GroenLinks groeide (5,6 procent).

CDA en SP grote verliezers vergeleken met jaar eerder

SP (-12 procent) en het CDA (-9 procent) zagen de grootste dalingen ten opzichte van een jaar eerder.

Verder is het opvallend dat de VVD, de grootste partij in de Kamer, de dalende trend van de afgelopen jaren niet weet te keren. De liberalen hebben krap 24.000 leden en staan daarmee op de negende plek. De PVV van Geert Wilders heeft geen leden.

Het totale aantal partijleden bleef min of meer gelijk en staat voor dit jaar op ruim 316.000. Dit betekent dat slechts 2,4 procent van alle kiesgerechtigden lid zijn van een politieke partij.