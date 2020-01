Het kabinet neemt uiterlijk eind maart een besluit over de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen. Dat schrijft staatssecretaris van Defensie Barbara Visser in een brief aan de Tweede Kamer.

Eerder meldden Haagse bronnen aan verschillende media dat het kabinet al had besloten definitief een streep te zetten door de verhuizing naar Zeeland. Dit schoot in het verkeerde keelgat bij de Zeeuwen.

Visser wil nu eerst met de lokale gemeenten in gesprek. Er is nog geen besluit genomen, maar de staatssecretaris zegt dat het kabinet wel voor een dilemma staat. Er zijn aan de ene kant zorgen over de toekomst van het korps en werving, maar aan de andere kant heersen er in Zeeland zorgen over de werkgelegenheid als de kazerne er niet komt.

Het besluit om de kazerne vanuit Doorn naar Zeeland te verhuizen is in 2012 genomen. Inmiddels zijn er al miljoenen euro's geïnvesteerd voor het realiseren van de bouw. In de afgelopen jaren werd echter duidelijk dat veel mariniers tegen de verhuizing zijn.