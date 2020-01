Mocht het kabinet definitief afzien van de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen dan zou dit "een mes in de rug" van Zeeland zijn, zegt wethouder Albert Vader van de gemeente Vlissingen vrijdag in gesprek met NU.nl.

RTL Nieuws en de NOS meldden donderdag op basis van Haagse bronnen dat staatssecretaris Barbara Visser van Defensie dit nieuws vorige week al naar buiten had willen brengen, maar toen door de ministerraad werd teruggefloten. Het kabinet zou namelijk eerst willen overleggen over een compensatie voor Zeeland.

Mocht het kabinet opeens van koers gewijzigd zijn, dan is dat volgens Vader in één week gebeurd. "De staatssecretaris heeft altijd gezegd dat zij geen andere locaties aan het onderzoeken is."

En dus gaat Vlissingen er nog steeds van uit dat de kazerne naar de Zeeuwse gemeente komt. Volgens Vader zijn alle contracten in 2014 al ondertekend. De regio investeerde 40 miljoen euro in de bouw, waarvoor zelfs huizen en een camping voor moesten wijken.

"Wij zijn er compleet klaar voor. Als de kazerne toch opeens op een andere plek gebouwd gaat worden, dan zal dat voelen als een mes in de rug. Nogmaals, het gaat om geruchten en daarop reageren we liever niet, maar we kunnen onze kop nu niet meer in het zand steken", aldus de wethouder, die het op zijn minst "fatsoenlijk had gevonden als Zeeland van tevoren geïnformeerd was".

'Plotselinge radiostilte is enorm storend'

Een verhuizing naar Vlissingen zou volgens het kabinet te veel geld kosten en ook de mariniers zouden tegen zijn. Begin deze week gonsde het in de media dat Nieuw-Milligen (onderdeel van de gemeente Apeldoorn) de nieuwe locatie wordt.

Dit was voor de gemeente Vlissingen, de provincie Zeeland en het Waterschap Scheldestromen reden om een brief (pdf) aan de staatssecretaris en premier Mark Rutte te sturen. Daarin Zeeland eist nog deze week duidelijkheid over de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne.

Op die brief is nog altijd niet gereageerd en dat terwijl de communicatie met het ministerie volgens Vader normaal gesproken altijd prima verloopt. Hij noemt de plotselinge "radiostilte" enorm storend. "Het was een kleine moeite geweest om ons of de provincie even te bellen met de mededeling dat de geruchten niet kloppen. Zo deden we dat wel vaker als er weer geruchten de ronde deden."

Vrijdagmiddag komt de ministerraad opnieuw bijeen. Vader verwacht dat Visser haar beslissing over de kazernelocatie dan officieel naar buiten zal brengen. In dat geval wil de gemeente Vlissingen nog volgende week met het kabinet om de tafel.

NU.nl is nog in afwachting van een reactie van Defensie.