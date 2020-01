Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie wil definitief de marinierskazerne niet naar Vlissingen verhuizen. Het kost te veel geld en veel mariniers zijn ook tegen de nieuwe locatie, zo melden RTL Nieuws en NOS donderdag op basis van bronnen.

Volgens de media wilde Visser het besluit vorige week al naar buiten brengen, maar werd ze toen tegengehouden door de ministerraad. Er zou nu overlegd worden over een compensatie voor Zeeland.

Het besluit om de kazerne vanuit Doorn naar Zeeland te verhuizen was in 2012 genomen. Er zijn door betrokken partijen intussen miljoenen euro's geïnvesteerd om de bouw te realiseren.

In 2018 werd echter steeds duidelijker dat veel mariniers tegen de verhuizing waren, omdat ze in Doorn een leven hadden opgebouwd. Ook was er de angst dat veel partners van de mariniers geen werk zouden kunnen vinden in Vlissingen.