Premier Mark Rutte heeft maandag in een emotionele bijeenkomst excuses aangeboden voor het handelen van de Belastingdienst in de kinderopvangtoeslagaffaire.

"Waar de rechtsstaat de burger heeft moeten beschermen tegen de almacht van de staat, zijn hier in gevallen dingen echt heel erg misgegaan", zei Rutte na afloop van een bijeenkomst met tweehonderd gedupeerde ouders.

"Met wat dit met het persoonlijk leven van deze mensen heeft gedaan, zou geen normaal mens het droog houden", zei de premier die het bij sommige verhalen naar eigen zeggen een traan heeft moeten laten.

Rutte zei dat in zijn premierschap twee grote onderwerpen zijn voorbijgekomen die een extra impact hebben gemaakt, de aanslag op MH17 en de aardbevingen in Groningen. "Dit begint in de buurt te komen."

"Het vertrouwen in overheid heeft grote schade opgelopen. Deze bijeenkomst gaat dat niet herstellen", aldus de premier. "Dat vertrouwen in mij herstel ik misschien ook niet in een bijeenkomst. Dat is niet het doel, het doel is een begin te maken met luisteren en laten zien hoe wij proberen de zaak vanaf hier verder te helpen."

150 Rutte over toeslagaffaire: 'Geen mens houdt het droog'

Nog geen duidelijkheid voor veel ouders

Het kabinet heeft bij monde van de onlangs opgestapte staatssecretaris van Financiën Menno Snel al meerdere malen excuses aangeboden voor de onrechtmatige fraudeaanpak van de Belastingdienst in de kinderopvangtoeslagaffaire.

De fiscus zette de opvangtoeslag waar ouders recht op hadden in veruit de meeste gevallen onterecht stop en vorderde voor tienduizenden euro's terug, terwijl er geen bewijs voor fraude was.

Het debacle kostte Snel vorige maand de kop. Tegelijkertijd is na het aftreden van de staatssecretaris en de excuses van premier Rutte nog geen zicht op duidelijkheid voor een groot deel van de ouders.

Ouders hebben nog veel vragen, weinig antwoorden

Hoewel er maandag bij de ouders waardering was voor de erkenning dat zij door de fiscus ten onrechte zijn bestempeld als fraudeur, blijven meerdere ouders in onzekerheid.

"Er waren vooral veel vragen en weinig antwoorden", zegt de 33-jarige Debby over de bijeenkomst. Vanwege de persoonlijke omstandigheden wil ze liever niet met haar achternaam op de site. Zij kampt met een schuld van ruim 48.000 euro die zij moet terugbetalen.

Toch is ze blij dat ze naar de bijeenkomst is geweest. "Ik ben vooral blij dat ik met andere gedupeerde ouders heb kunnen praten. Om ervaringen te delen en te horen dat jij niet gek bent."

Naciye Polat, moeder van drie, heeft het gesprek met Rutte als "prettig" ervaren. "Het is fijn om eindelijk gehoord te worden", zegt ze. Maar het vertrouwen in de overheid is zij kwijt. Polat kampte met een schuld van 80.000 euro.

"Ik ben mijn ondernemingen kwijt, mijn gezondheid is eronder gaan leiden, ik ben afgekeurd. Ik heb twee keer geprobeerd mijzelf van het leven te beroven."

Groot deel van ouders ontving compensatie

Een groot deel van de ouders van wie vaststaat dat zij gedupeerd zijn, hebben compensatie ontvangen. Maar de groep is mogelijk nog veel groter. Het kabinet moet rekening houden met duizenden ouders die slachtoffer zijn geworden van het optreden van de Belastingdienst.

Rutte kon de ouders die nog in onzekerheid zitten geen duidelijkheid bieden. Voor deze groep geldt dat zij het advies van de commissie-Donner moeten afwachten. Daaruit moet blijken hoe groot de groep van ongeveer 9000 ouders uit de zogeheten CAF-zaken is die in aanmerking komt voor compensatie.

Kamer debatteert dinsdag over kwestie

Premier Rutte verwacht dat het zeker nog een jaar - en waarschijnlijk wel langer - zal duren voordat de problemen van alle gedupeerde ouders zijn opgelost.

Het kabinet heeft een reorganisatie van de Belastingdienst aangekondigd met niet één, maar twee nieuwe staatssecretarissen. De nieuwe bewindspersoon die verantwoordelijk wordt voor de toeslagen mag direct aan de slag met een voorstel om het toeslagensysteem te veranderen. Dat plan zal echter pas bij de volgende kabinetsformatie aan bod komen.

De Tweede Kamer debatteert dinsdag over de reorganisatieplannen.