Er wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het verdwijnen van bewijsstukken van gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire. Dat laat minister van Financiën Wopke Hoekstra de Kamer vrijdag weten.

Ouders bij wie de kinderopvangtoeslag onterecht werd stopgezet, kregen het idee dat bewijsstukken die zij zelf bij de Belastingdienst hebben aangeleverd, kwijt zijn geraakt door de fiscus.

Hoekstra erkent dat die signalen - soms via de media - de afgelopen weken weer naar boven zijn gekomen. "Hoewel ik geen indicatie heb dat stukken of bezwaarschriften bewust zijn kwijtgemaakt of vernietigd, ben ik van mening dat de aanhoudende signalen van burgers en de media dienen te worden onderzocht."

De minister wil dit door een onafhankelijke instantie laten onderzoeken. Dit onderzoek staat weer los van andere onderzoeken die al lopen rondom de affaire, laat Hoekstra's woordvoerder weten. Zo maakte de bewindsman eerder deze week bekend dat hij een buitenstaander onderzoek laat doen naar ambtsmisdrijven binnen de Belastingdienst in de toeslagenaffaire.

De fiscus heeft inmiddels erkend dat de gedupeerde ouders onterecht als fraudeurs zijn aangemerkt. Zij worden hiervoor financieel gecompenseerd. Vorig weekend kwam Hoekstra met maatregelen om de Belastingdienst op te knippen in drie onderdelen: de Belastingdienst, Toeslagen en de Douane. Elk onderdeel krijgt een eigen ambtelijke aansturing.