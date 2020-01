Het advies van de commissie-Remkes over het verlagen van de stikstofuitstoot in de luchtvaartsector maken de verschillen binnen de coalitie nog duidelijker. D66, CDA en ChristenUnie worden steeds minder enthousiast over de opening van Lelystad Airport, terwijl de VVD van geen wijken wil weten en steeds meer alleen komt te staan.

"Krimp is onverstandig", zegt VVD-Kamerlid Remco Dijkstra over de luchtvaartsector tegen NU.nl. "De opening van Lelystad Airport en de uitbreiding van Schiphol kunnen gewoon doorgaan als we extra maatregelen nemen zoals Remkes (Johan Remkes, red.) adviseert."

D66 is een stuk minder stellig. "Als boeren en automobilisten moeten bijdragen, dan moeten de mensen die vliegen dat ook. De luchtvaart heeft geen status aparte", zegt D66-Kamerlid Jan Paternotte. Hij wil daarmee zeggen dat iedereen moet bijdragen aan de stikstofreductie, precies zoals Remkes adviseert. "We gaan niet minder huizen bouwen, zodat de luchtvaart kan groeien."

Op verzoek van de Tweede Kamer adviseert oud-minister en tijdelijk burgemeester van Den Haag Johan Remkes het kabinet over stikstofmaatregelen. De publicatie van zijn rapport voor de luchtvaartsector stond voor woensdag gepland, maar lekte dinsdagavond al uit. De sector kan alleen groeien als de stikstofuitstoot daalt, is de conclusie.

Dat kan volgens het advies met elektrisch taxiën, het vernieuwen van de vloot met efficiëntere en lichtere vliegtuigen, het weren van vervuilende toestellen met een bonus-malussysteem en het stimuleren van glijvluchten (een manier van dalen waarbij minder brandstof wordt gebruikt).

Wat D66'er Paternotte betreft allemaal suggesties die worden overgenomen.

55 Bekijk het verlaten miljoenenproject Lelystad Airport

'Vliegen is ongekend populair'

Dijkstra benadrukt juist het belang van een grote luchtvaartsector. Uitgerekend woensdag werd bekend dat meer mensen met het vliegtuig op vakantie gaan dan met de auto. "Vliegen is ongekend populair, ik wil dat niet inbinden. Mensen hebben hard gewerkt voor hun vakantie."

Daarbij is er ook een economisch belang, zegt de VVD'er. "Banen en bereikbaarheid zijn voor Nederland belangrijk. Dat kapitaal moet je niet weggooien. We moeten alleen op zoek naar een nieuwe balans binnen nieuwe randvoorwaarden."

Toch spreken steeds minder partijen zich uit voor de luchtvaartsector, ziet ook Dijkstra. "Er zijn vast mensen die een feestje hebben gevierd toen het rapport verscheen."

CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch wil pas reageren op het advies als het kabinet heeft gereageerd. Eppo Bruins van de ChristenUnie was woensdag niet bereikbaar voor een reactie.

Het Kabinet en de coalitie moeten nu puzzelen hoe de luchtvaart toch kan groeien, zoals dat is afgesproken in het regeerakkoord. Lelystad Airport moet dit jaar de deuren openen nadat de opening al meerdere keren is uitgesteld. Ook wil het kabinet dat Schiphol verder kan groeien tot 540.000 vliegbewegingen per jaar. De luchthaven zit al aan het huidige plafond van 500.000 starts en landingen.

GroenLinks wil geen verdere groei in de luchtvaart

De coalitiepartijen vinden het nog te vroeg om over het advies van Remkes te debatteren, zoals GroenLinks graag wil. "Alle vluchten die erbij komen, zorgen ook voor meer stikstofuitstoot. Groei is dus geen optie", aldus GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger. De coalitie vindt dat het kabinet eerst met een reactie moet komen.

Eind mei kwamen duizenden bouwprojecten stil te liggen toen de rechter een streep zette door het stikstofbeleid. Dat was in strijd met Europese regels voor de bescherming van de Natura 2000-gebieden.

Om in eerste instantie weer ruimte te krijgen voor de bouw van woningen en wegen, de prioriteit van het kabinet, wordt de maximumsnelheid in maart verlaagd naar 100 kilometer per uur en zijn er enkele maatregelen voor de landbouw, de sector die de meeste stikstof uitstoot. Dit najaar volgt nog een apart advies van Remkes voor deze sector om de stikstofneerslag te verlagen.