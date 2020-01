Coalitiepartijen VVD en CDA zijn voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. De twee partijen waren tot voor kort nog fel tegen een verbod, maar zijn van standpunt veranderd.

Daarmee is dinsdag er een Kamermeerderheid die voor de landelijke inperking van het afsteken van vuurwerk is.

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff spreekt van "voortschrijdend inzicht". Wat de VVD betreft wordt siervuurwerk niet verboden en moet er meer worden ingezet op handhaving.

Dat vindt ook CDA'er Chris van Dam. Hij stelt dat mensen hun gedrag moeten veranderen en heeft geen goed woord over voor de sfeer van losbandigheid en wetteloosheid die er op sommige plekken in het land is.

"Het is gewoon pure hufterigheid die hier tot uiting komt. De anarchie in die nacht en de ontremming van heel veel mensen die denken dat alles kan, dat is het diepere probleem", aldus Van Dam.

Nu ook VVD en het CDA om zijn, zijn alle coalitiepartijen voor een landelijk vuurwerkverbod.

Politieke druk nam toe na opnieuw uit de hand gelopen jaarwisseling

Nadat ook dit jaar de jaarwisseling uit de hand liep, nam de druk op de politiek toe om maatregelen te nemen om de ongeregeldheden een halt toe te roepen.

Volgens de politie gaat het de afgelopen jaarwisseling om 9.300 incidenten, een toename van 387 incidenten ten opzichte van het jaar daarvoor. Het gaat onder meer om brandstichting, vernieling en openlijke geweldpleging tegen hulpverleners en agenten.

Het aantal vuurwerkslachtoffers is vergeleken met vorig jaar 7 procent gestegen naar dertienhonderd. In totaal zijn 385 mensen vanwege vuurwerk op de spoedeisende hulp beland.

Negenhonderd patiënten gingen met lichtere verwondingen naar huisartsenposten. Het aantal mensen dat aan één of aan beide ogen gewond raakten, kwam dit jaar uit op 168, 30 meer dan het jaar daarvoor.

Politie en artsen willen al langer gedeeltelijk vuurwerkverbod

De Nationale Politie, maar ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en verschillende artsen pleiten al langer voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen, maar het kabinet zag tot voor kort niets in een verbod.

Vorig jaar legde het kabinet het advies van de OVV om tot een vuurwerkverbod te komen naast zich neer, omdat het afsteken van vuurwerk "een gewaardeerde traditie is" waar "de goeden niet onder de kwaden" moeten lijden. Met name de VVD en het CDA waren tegen, maar zijn nu om.

Dit jaar is de toon van het kabinet veranderd. "We kunnen niet op de oude voet verder", zei premier Mark Rutte afgelopen vrijdag. Het kabinet komt voor het einde van februari met voorstellen die de ongeregeldheden rond Oud en Nieuw moeten beperken. Het oude rapport van de OVV zal ditmaal wel als leidraad dienen. Daar werd in 2017 al gepleit voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen.