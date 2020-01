Het kabinet deelt de Belastingdienst op in drie stukken na de problemen rond de kinderopvangtoeslag. De onderdelen Toeslagen en Douane worden losgemaakt van de rest van de organisatie, schrijft minister Wopke Hoekstra (Financiën) zaterdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Elk onderdeel krijgt een eigen directeur-generaal. Op dit moment heeft de volledige organisatie er één, Jaap Uijlenbroek. Diverse media meldden vrijdag al op basis van Haagse Bronnen dat hij op korte termijn weg zou moeten.

"In Nederland moeten we kunnen rekenen op een betrouwbare overheid", zegt Hoekstra. "Helaas is ondanks grote inspanningen van de Belastingdienst dit de afgelopen periode niet altijd goed gegaan. Dat gaan we veranderen met een aantal maatregelen."

Door de top van de Belastingdienst anders in te vullen, hoopt hij de dienstverlening van de organisatie te verbeteren. Er wordt ook actie ondernomen om de Belastingtelefoon te verbeteren, omdat het daar ook "nog niet goed genoeg" gaat. Een externe partij gaat hierbij helpen.

Een andere maatregel die genomen wordt, is het op orde maken van de managementinformatie. "De informatie is nu nog niet snel en adequaat genoeg beschikbaar om risico's in de organisatie vroegtijdig te kunnen signaleren en aan te pakken", legt Hoekstra uit.

Ook binnen de werkcultuur worden wijzigingen aangebracht. Zo komen er bijvoorbeeld twee onafhankelijke personeelsraadspersonen bij wie medewerkers misstanden binnen de organisatie kunnen melden. Het tweetal wordt later deze maand nog aangesteld. Bij de reorganisatie, die mogelijk jaren zal duren, komt ook meer oog voor "de menselijke maat".

De Belastingdienst staat al langere tijd onder druk, met als laatste ontwikkeling de toeslagaffaire waarin ouders onterecht werden beschuldigd van fraude met de kinderopvangtoeslag. Mogelijk zijn er duizenden gedupeerden. Als gevolg van deze affaire en andere incidenten is het vertrouwen in de organisatie geschaad, benadrukt Hoekstra in zijn brief.