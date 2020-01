Voormalig minister en vicepremier Rudolf de Korte is overleden. Dat laat zijn familie weten in een overlijdensadvertentie in NRC. De VVD-politicus is 83 jaar geworden.

Rudolf de Korte kwam na een carrière in het bedrijfsleven (onder meer bij Shell en Unilever) in 1977 in de Tweede Kamer en was in 1986 aan het einde van het eerste kabinet Lubbers vier maanden minister van Buitenlandse Zaken. In het tweede kabinet Lubbers, van 1986 tot 1989, was De Korte minister van Economische Zaken en vicepremier.

Rudolf de Korte, afkomstig uit het bedrijfsleven, leidde in 1977 succesvol de verkiezingscampagne voor de VVD waarbij de partij steeg van 22 naar 28 zetels. Hoewel de PvdA de grote winnaar was van de verkiezingen, kon Joop den Uyl na een zeer langdurige formatie geen tweede kabinet formeren. Uiteindelijk kon de VVD meeregeren in het eerste kabinet van de CDA-er Dries van Agt.

Na die periode was De Korte in de Tweede Kamer woordvoerder sociale zaken (arbeidsvoorwaarden en inkomstenbeleid) en financieel-economische zaken van de VVD-fractie en vanaf 1982 een van de vertrouwelingen van VVD-leider Ed Nijpels.

In 1986, tijdens het eerste kabinet van Ruud Lubbers, overleed minister van Binnenlandse Zaken Koos Rietkerk en voor de vier resterende maanden dat het kabinet zat, volgde Rudolf de Korte hem op.

Aanvaring met Lubbers

Lubbers mocht na de Tweede Kamerverkiezingen van 1986 "zijn karwei afmaken" en in diens tweede kabinet waarin het CDA en de VVD een ruime meerderheid in de Tweede en Eerste kamer had, werd Rudolf de korte minister van Economische Zaken en tevens vicepremier.

De Korte had een moeizame verhouding met de CDA-leider. Zo keerde hij zich tegen een mogelijk staatsbezoek van koningin Beatrix aan keizer Hirohito van Japan. Lubbers reageerde furieus met de woorden: "Dit valt in de categorie: eens maar niet weer”.

De samenwerking met het CDA, en het einde van het ministerschap van De Korte, kwam in 1989 ten einde nadat het kabinet was gevallen omdat de VVD het besluit over het zogenaamde reiskostenforfait niet kon dragen, oftewel de aftopping van de belastingaftrek voor het woon-werkverkeer.

Na een tweede periode in de Tweede Kamer (1989 tot 1995) maakte Rudolf de Korte de overstap naar een internationale functie. Hij werd vicepresident van de Europese Investeringsbank, een functie die hij tot 2001 bekleedde.

In 1989 werd Rudolf de Korte onderscheiden als Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Hij wordt vrijdag 17 januari in Wassenaar begraven.