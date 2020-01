Voormalig minister en vicepremier Rudolf de Korte is overleden. Dat laat zijn familie weten in een overlijdensadvertentie in NRC. De VVD-politicus is 83 jaar geworden.

Rudolf de Korte kwam in 1977 in de Tweede Kamer en was in 1986 aan het einde van het eerste kabinet Lubbers vier maanden minister van Buitenlandse Zaken.

In het tweede kabinet Lubbers, van 1986 tot 1989, was De Korte minister van Economische Zaken en vicepremier.