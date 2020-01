Het kabinet wil het afsteken van vuurwerk voor consumenten verder aan banden leggen, zo zou justitieminister Ferd Grapperhaus vrijdagmiddag na de ministerraad hebben gezegd. Onder meer de NOS meldt dat het om knalvuurwerk en vuurpijlen gaat; van een algeheel verbod lijkt dus voorlopig geen sprake te zijn.

Het besluit van het kabinet is in lijn met het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die meldde in 2017 al dat vuurpijlen en knalvuurwerk beter niet door consumenten afgestoken kunnen worden.

Vrijdag om 15.15 uur zal een persconferentie plaatsvinden. Daarin zal het toekomstige beleid rond het afsteken van vuurwerk benoemd worden.

Het aantal incidenten tijdens de jaarwisseling liep vorige week op tot 9.300. Dat zijn er 387 meer dan een jaar eerder, zo meldt de politie.

Niet alleen de politie roept al tijden op het afsteken van vuurwerk te verbieden: ook de brandweer, ambulancemedewerkers en de artsen die vuurwerkslachtoffers behandelen zijn voor een verbod.