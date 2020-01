De Nederlandse Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) acht het waarschijnlijk dat het in Iran neergestorte Oekraïense passagiersvliegtuig door Iraanse luchtafweer is neergehaald, laat een woordvoerder van de MIVD vrijdag aan NU.nl weten. Deze uitspraak doet de veiligheidsdienst op basis van eigen informatie.

In de afgelopen dagen stelden de VS en Canada op basis van eigen inlichtingendiensten dal at de vlucht is neergehaald. Ali Abedzadeh, het hoofd van de Iraanse luchtvaartautoriteit, ontkende dit vrijdag.

Secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de NAVO zei vrijdag geen reden te zien om te twijfelen aan de uitspraken van de VS en Canada.

Een Boeing 737-800 van Ukraine International Airlines stortte in de nacht van dinsdag op woensdag neer nabij de Iraanse hoofdstad Teheran. Alle 176 inzittenden, onder wie Iraniërs, Canadezen en Afghanen, kwamen daarbij om het leven.

Iran heeft aan alle betrokken landen en de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing laten weten dat ze vertegenwoordigers kunnen sturen. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Vadym Prystaiko zegt vrijdag dat Iran meewerkt aan het Oekraïense onderzoek naar de crash.

Oekraïne heeft inmiddels toegang gekregen tot de zwarte dozen van het neergestorte vliegtuig. In overleg met Iran wordt nog besloten waar het onderzoek naar de zwarte dozen moet plaatsvinden. De Oekraïense onderzoekers in Iran zijn al wel gestart met het bekijken van de wrakstukken.

48 Moment waarop Iran Oekraïens vliegtuig zou neerschieten vastgelegd

EU probeert Iraanse atoomdeal te redden

De EU-buitenlandministers spreken elkaar vrijdag over de crisis rond Iran. Ze zijn bijeengekomen om de atoomdeal met Iran te bespreken, nadat de Amerikaanse president Donald Trump de bondgenoten donderdag had opgeroepen om uit het in 2015 gesloten akkoord te stappen.

De Europese Unie liet echter weten geen moeite te zullen sparen om de deal, die is bedoeld om te voorkomen dat Iran kernwapens gaat ontwikkelen, in stand te houden.

Na de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani, die om het leven kwam door een Amerikaanse droneaanval in Irak, kondigde Iran aan dat het land zich niet langer aan de vastgestelde limiet op verrijkt uranium zal houden.