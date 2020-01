Nederland beschikt net als de Verenigde Staten en Canada over aanwijzingen dat het Oekraïense passagiersvliegtuig door een Iraanse raket is neergehaald. Dat zei minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken vrijdag tegenover aanwezige verslaggevers in Brussel voorafgaand aan een spoedberaad met alle EU-buitenlandministers over de crisis met Iran.

"Het is inderdaad zeer waarschijnlijk dat het vliegtuig is neergeschoten door Iraanse raketten", zei Blok. Op de vraag of Iran moet worden bestraft zei hij: "Dat hangt af van de Iraanse reactie".

Minister Ank Bijleveld (Defensie) bevestigde vrijdag dat de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) over deze informatie beschikt, meldt de NOS.

De afgelopen dagen zeiden zowel de Verenigde Staten als Canada op basis van hun eigen inlichtingendiensten al dat blijkt dat de vlucht is neergehaald. Het hoofd van de Iraanse luchtvaartautoriteit Ali Abedzadeh ontkende dit vrijdag.

Woensdag stortte het vliegtuig neer nabij de Iraanse hoofdstad Teheran. Alle 176 inzittenden, onder wie 63 Canadezen, kwamen daarbij om het leven.

EU probeert Iraanse atoomdeal te redden

De ministers zijn vrijdag bijeengekomen om de atoomdeal met Iran te bespreken, nadat de Amerikaanse president Donald Trump de bondgenoten donderdag opriep om uit het in 2015 gesloten akkoord te stappen.

De Europese Unie liet echter weten dat het "geen moeite zal sparen" in haar pogingen om de deal, die bedoeld was om te voorkomen dat Iran kernwapens zou ontwikkelen, in stand te houden.

Na de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani, die om het leven kwam door een Amerikaanse drone-aanval in Irak, kondigde Iran aan dat het land zich niet langer aan de vastgestelde limiet van verrijkt uranium zal houden.