De ChristenUnie schaart zich als eerste coalitiepartij achter het initiatief van GroenLinks en de Partij voor de Dieren om al het vuurwerk te verbieden, vertelt CU-Kamerlid Stieneke van der Graaf vrijdag in gesprek met Trouw. Om het verlies aan consumentenvuurwerk op te vangen mogen speciale vuurwerkclubs voortaan zelf "laagdrempelig" vuurwerkshows organiseren.

Die clubs kunnen bijvoorbeeld bestaan uit een groep buurtbewoners of een gehele vereniging. "De vuurwerktraditie moet op de een of andere manier behouden blijven, ondanks een algeheel verbod", aldus Van der Graaf.

Volgens haar was het geweld tegen hulpverleners tijdens de afgelopen jaarwisseling de druppel die de emmer deed overlopen. "We hoopten op een meer veilige jaarwisseling door de getroffen maatregels, maar dat bleek niet het geval."

Vrijdag komen ministers voor het eerst sinds het kerstreces bijeen om over zaken als een vuurwerkverbod te praten. Met name vanuit grotere steden wordt er reikhalzend uitgekeken naar de reactie van het kabinet op het voorstel voor een algeheel vuurwerkverbod.

Rotterdam, Eindhoven en Amsterdam willen vuurwerkverbod

Zo hebben Rotterdam, Eindhoven en Amsterdam al laten weten voor een lokaal vuurwerkverbod te zijn, maar wil burgemeester Halsema van Amsterdam liever een landelijk verbod. "Anders kom je in de problemen met handhaving", aldus Halsema.

De NOS schreef maandag dat een Kamermeerderheid vóór een vuurwerkverbod is na de onrustig verlopen jaarwisseling. Binnen de coalitie is er verdeeldheid. Zo is de VVD van oudsher tegen een verbod, ondanks dat lokale VVD-fracties in Amsterdam en Rotterdam tegen de landelijke partijlijn ingingen.