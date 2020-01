Nu de Brexit op 31 januari onafwendbaar lijkt, is het vrijwel zeker dat Nederland de drie extra zetels in het Europees Parlement krijgt die de Britten achterlaten. VVD, PVV en Forum voor Democratie (FVD) hebben hier volgens de verkiezingsuitslag recht op, maar de partij van Thierry Baudet dreigt ernaast te grijpen.

FVD won de Provinciale Statenverkiezingen afgelopen voorjaar en zou daardoor de grootste partij worden in de Eerste Kamer.

Maar door de ruzie tussen FVD-partijleider Baudet en Henk Otten, de toen beoogde lijsttrekker voor de partij in de senaat, liep dat anders.

Otten splitste zich af en nam twee andere voormalige FVD'ers, Jeroen de Vries en Dorien Rookmaker, mee. Inmiddels gaat de driemansfractie in de Eerste Kamer verder onder de naam GO.

FVD heeft op dit moment drie zetels in het Europees Parlement. Dit betekent dat de extra zetel dankzij de Brexit automatisch naar de nummer vier op de FVD-lijst gaat. Dat is de inmiddels naar Otten overgestapte Rookmaker. Het gaat namelijk niet om de partij, maar om de persoon op de kieslijst.

Rookmaker laat aan NU.nl weten dat zij in dat geval voor GO in het Europarlement zal gaan zitten. "Veel wetgeving die in de Eerste Kamer belandt, komt voort uit Europese regelgeving. Het is heel handig om daar oren en ogen te hebben", zegt Rookmaker.

Bij FVD zijn ze niet blij met dit besluit. "Bijzonder onkies en ondemocratisch", laat een woordvoerder weten. "Mensen hebben niet op haar (Rookmaker, red.) gestemd, maar op FVD."

Baudet heeft zelf nog een troef in handen

Baudet zou zelf nog naar Brussel kunnen gaan om zo de zetel voor FVD te behouden. Als lijstduwer kreeg Baudet zoveel voorkeursstemmen, dat hij daar als eerste recht op heeft. Een woordvoerder laat echter weten dat hij dit niet van plan is.

"Het is in feite een zeteldonatie aan GO", zegt Otten over dat besluit.

Die stap had FVD overigens niet veel verder gebracht. Baudet had dan namelijk zijn Tweede Kamerzetel moeten opgeven, omdat je als Kamerlid niet tegelijkertijd lid mag zijn van het Europarlement.

Baudets zetel in Den Haag zou dan gaan naar de nummer drie op de FVD-lijst: Susan Teunissen. Teunissen is inmiddels ook een ex-FVD'er. Ze zegde twee jaar geleden haar FVD-lidmaatschap uit onvrede over de partijkoers op. Die situatie is niet gewijzigd, laat ze aan NU.nl weten.

Teunissen is al jaren niet meer betrokken bij FVD en zegt de ontwikkelingen verder af te wachten.

Het is voorlopig allemaal theorie, want Baudet is niet van plan uit Den Haag te vertrekken. Maar als Teunissen zou afzien van de zetel, dan zal FVD daar alsnog niets mee opschieten. De nummer vier op de Tweede Kamerlijst is namelijk Henk Otten.

De Kiesraad zal begin februari de kandidaten voor de drie extra Nederlandse zetels in het Europees Parlement formeel benaderen. Dat mag het adviesorgaan pas doen als de Brexit officieel is.