Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren blijft nog langer weg om te herstellen, heeft haar woordvoerder donderdag aan NU.nl laten weten na berichtgeving van RTL Nieuws. Door complicaties na een operatie aan haar bijholtes zal ze nu uiterlijk eind maart terugkeren.

"Ellende op ellende was gestapeld", zo wordt gemeld, maar inmiddels is duidelijk wat er precies met Ollongren aan de hand is.

"De focus ligt nu op behandeling en herstel. Minister Ollongren hoopt en verwacht in het eerste kwartaal van 2020 weer aan de slag te kunnen."

De tijdelijk tot minister gepromoveerde Raymond Knops en Stientje van Veldhoven hebben haar werkzaamheden overgenomen. Minister Wouter Koolmees vervangt haar als vicepremier. Deze regeling zal in stand blijven totdat Ollongren is teruggekeerd.