De afwikkeling van de kinderopvangtoeslagaffaire gaat nog zeker een jaar duren, zegt minister Wopke Hoekstra van Financiën woensdag na een gesprek met gedupeerde ouders.

Hoekstra zegt met de compensatie voor de eerste paar honderd gedupeerden eind vorig jaar een "belangrijke eerste stap" te hebben gezet, maar benadrukt dat de afhandeling zich nog in de beginfase begeeft.

De minister wacht momenteel een onderzoek van de commissie-Donner af. Uit het rapport, dat eind januari uitkomt, moet blijken hoeveel gedupeerden er zijn. Mogelijk zijn het er duizenden. "Dus hoewel ik voortvarend aan de gang wil gaan, moet het ook zorgvuldig."

Hoekstra denkt dat zeker de rest van het kalenderjaar nodig is om per gedupeerde te kijken wat er is gebeurd en wat er moet gebeuren om het recht te zetten. Doordat nu niet duidelijk is om hoeveel personen het gaat, kan hij nog geen einddatum noemen.

'Geldproblemen klein stukje van de ellende'

Door de kinderopvangtoeslagaffaire raakten veel gedupeerden in de financiële problemen. "De verhalen aan tafel laten zien dat het een klein stukje van de ellende is", zegt Hoekstra. Zo zijn er relaties gestrand, hebben mensen hun banen verloren en is er geen vertrouwen meer in de overheid.

Vijftien gedupeerden waren bij het gesprek aanwezig. Belangenvereniging BOinK, die de groep mocht samenstellen, zegt dat Hoekstra dankzij de verhalen van de aanwezigen "een goed beeld heeft gekregen van de omvang van de problemen".

Hoekstra, die het dossier rondom de toeslagaffaire beheert sinds het vertrek van verantwoordelijk staatssecretaris Menno Snel, zal later deze maand opnieuw in gesprek gaan met gedupeerde ouders. Dan is ook premier Mark Rutte aanwezig.