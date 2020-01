Meer dan twintig gedupeerden van de toeslagenaffaire hebben dinsdag, ondanks beloftes, hun dossier niet ontvangen van de Belastingdienst. Dat schrijft minister Wopke Hoekstra van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

Aan de 22 ouders was op 12 november beloofd dat zij uiterlijk 7 januari inzage zouden krijgen in hun dossier. De minister schrijft dat is gebleken dat deze termijn niet realistisch is.

"Duidelijk is dat de eerdere verstrekking van dossiers aan ouders hun vragen onvoldoende beantwoordde en ik wil daaruit lessen trekken. Dit moet deze keer anders." In de eerste vrijgegeven dossiers waren grote delen zwart gelakt. Dit leidde tot enorme ophef, waardoor oud-staatssecretaris Menno Snel uiteindelijk opstapte.

Hoekstra noemt in zijn brief een nieuwe deadline van 1 maart. Toch zullen dertien van de 22 ouders naar verwachting volgende week al hun dossiers ontvangen, omdat er geen of weinig informatie van derden in naar voren komt.

Naast deze 22 dossiers worden er nog ongeveer 160 verzoeken tot inzage met urgentie behandeld.