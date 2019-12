PVV'er Geert Wilders heeft mensen via Twitter zaterdag opnieuw opgeroepen om cartoons over de profeet Mohammed in te sturen.

Wilders organiseerde eerder een cartoonwedstrijd, maar blies deze later af nadat hij vele dreigementen had ontvangen.

De politicus meldt op Twitter dat de reden voor het opnieuw organiseren van de wedstrijd is dat de Pakistaanse regering de prediker Khadim Hussain Rizvi 'weigert te arresteren'. Deze prediker dreigde eerder om de PVV'er te onthoofden.