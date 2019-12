PVV-leider Geert Wilders heeft mensen zaterdag opnieuw opgeroepen om cartoons over de profeet Mohammed in te sturen. Zondagochtend maakte hij al een winnaar bekend.

Wilders publiceerde de winnende afbeelding rond 5.30 uur op Twitter en beëindigde de wedstrijd.

"Binnen vier uur was de aankondiging van de wedstrijd via ANP, Reuters en andere persbureaus wereldnieuws", schreef hij. Volgens Wilders is hij er daarmee in geslaagd aandacht te vragen voor het feit dat fatwa's "onbestraft" blijven en "de vrijheid van meningsuiting niet wordt verdedigd".

De politicus schreef eerder op Twitter dat de reden voor het opnieuw organiseren van de wedstrijd was dat de Pakistaanse regering de prediker Khadim Hussain Rizvi "weigert te arresteren". Deze prediker dreigde eerder om de PVV'er te onthoofden.

Wilders organiseerde eerder een cartoonwedstrijd, maar blies deze later af nadat hij vele dreigementen ontving.

Afbeelden Mohammed geldt als heiligschennis

Het afbeelden van de profeet Mohammed wordt in grote delen van de islamitische wereld als heiligschennis gezien en is daarom verboden.

Afgelopen november kreeg de 27-jarige Pakistaan Junaid I. tien jaar cel opgelegd vanwege het beramen van een terroristisch misdrijf gericht op het doden van PVV-leider Geert Wilders, naar aanleiding van de aankondiging van de eerste cartoonwedstrijd.

In augustus van 2018 reisde I. vanuit Frankrijk af naar Nederland, waarna hij zich onder meer rondom het Binnenhof ophield. Volgens de rechtbank heeft hij hier foto's gemaakt en aan mensen gevraagd of het parlement daar inderdaad bijeenkomt.