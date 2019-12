Bijna alle ouders die de dupe zijn geworden van de kinderopvangtoeslagaffaire bij de Belastingdienst hebben compensatie ontvangen van het kabinet, schrijft minister van Financiën Wopke Hoekstra dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet had eerder beloofd de uitbetaling van de misgelopen toeslagen voor Kerstmis te hebben geregeld.

In totaal waren er 309 ouders betrokken bij de kinderopvangtoeslagenaffaire. Hiervan hebben 287 ouders recht op compensatie. 280 van hen hebben inmiddels geld ontvangen, schrijft de minister. De zeven overgebleven compensatiegerechtigden hebben nog geen geld ontvangen, omdat er geen rekeningnummer van hen bekend is bij de Belastingdienst.

De fiscus probeert contact met deze zeven ouders te leggen, maar dat verloopt stroef. Drie van hen hebben namelijk geen Nederlands woonadres dat bekend is bij de Belastingdienst. Ook hebben zij geen buitenlandse adresgegevens doorgegeven aan Nederlandse autoriteiten. Van de resterende vier ouders wonen er drie in het buitenland. Zij hebben nog niet gereageerd op de door de Belastingdienst gestuurde brief. Met de laatste ouder is inmiddels een afspraak gemaakt voor volgende week.

Voor ruim tweehonderd ouders geldt dat zij ter compensatie een bedrag van 20.000 euro krijgen. Voor ruim zeventig ouders geldt dat zij een hoger bedrag ontvangen met als hoogste bedrag 66.000 euro. Een groep van ruim twintig ouders heeft geen recht op compensatie.

Honderden ouders werden als fraudeur bestempeld

De honderden ouders worden gecompenseerd omdat de fiscus hun willens en wetens ten onrechte aanmerkte als fraudeur. Ambtenaren gingen hierdoor over tot stopzetting en terugvordering van de kinderopvangtoeslag, waardoor meerdere ouders in grote financiële problemen kwamen. Anderen raakten hun huis kwijt en relaties liepen stuk. Verantwoordelijken bij de fiscus omschreven de praktijk als "afpakjesdag".

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën, die verantwoordelijk was voor het dossier, trad op 18 december af na nieuwe onthullingen waaruit bleek dat het ministerie de Tweede Kamer wederom niet actief informeerde en nadat meerdere ouders zwartgelakte dossiers kregen waaruit niet bleek waarom zij door de Belastingdienst als fraudeur zijn bestempeld. Zijn taken worden tijdelijk waargenomen minister van Financiën Wopke Hoekstra.