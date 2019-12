Volgens buitenlandminister Stef Blok is de relatie met Rusland de afgelopen vijf jaar "complex gebleven". Hij schrijft aan de Tweede Kamer dat Rusland de afgelopen jaren onverminderd is doorgegaan met het opzoeken van confrontaties met "westerse mogendheden".

"Dat leidt tot zorgen over veiligheid in veel Europese landen, waaronder Nederland", licht Blok toe. "Die zorgen zijn er ook over de aantasting van de mensenrechten in Rusland."

Als voorbeeld noemt Blok onder meer de cyberoperatie tegen de in Den Haag gevestigde toezichthouder OPCW van vorig jaar en ook de aanslag op het leven van de voormalige Russische spion Sergei Skripal in het Verenigd Koninkrijk.

"We kunnen niet naïef zijn over onze veiligheid en we moeten pal staan voor onze waarden. Daarom investeren we in de Nederlandse defensie en in onze cyberveiligheid en laten we ons horen als de mensenrechten onder druk staan."

Kabinet kiest voor 'druk en selectieve samenwerking'

Volgens Blok zal het kabinet kiezen voor een combinatie van "druk en selectieve samenwerking" als Ruslandbeleid.

Blok schrijft wel in contact te willen blijven met het land, omdat er nog altijd gezamenlijke belangen zijn. "We delen belangen in het bestrijden van terrorisme, georganiseerde misdaad en proliferatie van kernwapens, maar ook het tegengaan van klimaatverandering."

Strategie uitgewerkt op verzoek van Kamer

De Ruslandstrategie van Bloks ministerie is uitgewerkt op verzoek van de Tweede Kamer. Een motie daarover werd vorig jaar tijdens het debat over de cyberoperatie tegen de OPCW door de hele Kamer gesteund.

In 2015 kwam het toenmalige kabinet ook met een beleidsbrief ten aanzien van Rusland. Destijds werd geschreven dat Rusland zich openlijk leek af te keren van de internationale rechtsorde, mensenrechten en Europese veiligheid.

"De afgelopen jaren heeft deze trend zich doorgezet", aldus Blok. "Dat leidt tot meer onzekerheid en onvoorspelbaarheid."