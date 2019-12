Volgens buitenlandminister Stef Blok is de relatie met Rusland de afgelopen vijf jaar "complex gebleven". Hij schrijft aan de Tweede Kamer dat het kabinet nu weer zal kiezen voor een combinatie van "druk en selectieve samenwerking" als Ruslandbeleid.

Volgens Blok is Rusland de afgelopen jaren onverminderd doorgegaan met het opzoeken van de confrontatie tussen "westerse mogendheden".

"Dat leidt tot zorgen over veiligheid in veel Europese landen, waaronder Nederland. Die zorgen zijn er ook over de aantasting van de mensenrechten in Rusland." Als voorbeeld noemt Blok onder meer de cyberoperatie tegen de in Den Haag gevestigde toezichthouder OPCW van vorig jaar en ook de aanslag op het leven van de voormalige Russische spion Sergei Skripal.

"We kunnen niet naïef zijn over onze veiligheid en we moeten pal staan voor onze waarden. Daarom investeren we in de Nederlandse defensie en in onze cyberveiligheid en laten we ons horen als de mensenrechten onder druk staan."

Blok schrijft wel in contact te willen blijven met het land, omdat er nog altijd gezamenlijke belangen zijn. "We delen belangen in het bestrijden van terrorisme, georganiseerde misdaad en proliferatie van kernwapens, maar ook het tegengaan van klimaatverandering."